Для Дальнего Востока должны быть разработаны механизмы контроля за освоением лесных участков и оценка эффективности проектов в сфере деревообработки.

Соответствующие поручения министерствам и ведомствам дал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам посещения лесоперерабатывающих предприятий Хилокского района Забайкальского края. В проверке предприятий приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, представители ФСБ России, МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, территориальных подразделений федеральных органов власти и региональных властей.

Как отметил Юрий Трутнев, Правительство РФ приняло целый ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины. В прошлом году пошлина на экспорт круглого леса составляла 25%, в этом – 40%, в 2020 году она составит 60%, и в 2021 – 80%. «Это практически запретительные меры. Они направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился кругляком за рубеж. Экспорт круглого леса становится нерентабельным. Мы рассчитываем, что будет увеличиваться процент переработки древесины, что она будет перерабатываться на территории Российской Федерации, Дальнего Востока, Забайкальского края. Пока этого не происходит», – подчеркнул он. В то же время, как напомнил вице-премьер, предприятия, осуществляющие глубокую переработку древесины, получают право на применение экспортной пошлины в размере 6,5 %.

Проведенная проверка на предприятиях Забайкальского края показала недостатки контроля за выполнением принятых ранее решений. По информации регионального министерства природных ресурсов, ущерб от незаконной вырубки леса в крае с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. В прошлом году он составил 284 млн рублей. Общая сумма ущерба, причиненного за 2016-2018 годы, превышает 550 млн рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тыс. кубометров, а в 2018 году – уже 52,6 тыс. кубометров. По данным УМВД России по Забайкальскому краю, в 2016–2018 годах регистрировалось по 800-900 преступлений, предусмотренных ст.260 УК РФ. Только за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 428 преступлений, а ущерб составил более 57 млн рублей. С начала года расследовано 205 уголовных дел, в суд направлено – 196, привлечено к уголовной ответственности 176 лиц, по оконченным уголовным делам в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество в сумме более 11 млн рублей. Проводится проверка деятельности ряда должностных лиц территориальных подразделений Министерства природных ресурсов.

Юрий Трутнев поручил Минфину России, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минприроды России провести анализ эффективности мер по повышению вывозимых таможенных пошлин на круглый лес. Генеральной прокуратуре РФ, МВД России рекомендовано провести проверку соблюдения законодательства в сфере заготовки и реализации леса и лесной продукции в ДФО.

К контролю за проектами по освоению леса должны подключиться главы дальневосточных регионов. «Губернаторам надо принять меры для того, чтобы разобраться в ситуации с лесом. Вектор один – надо увеличивать объем внутренней переработки. Пошлину мы уже повысили. Просто пилить лес уже не очень выгодно. Но для того, чтобы повышение пошлин привело к строительству деревообрабатывающих предприятий и полной степени переработки сделать нужно немало. Прошу губернаторов провести анализ всех участков, где занимаются лесозаготовкой, оценить эффективность предприятий. У нас много запросов от отечественных и зарубежных инвесторов по переработке леса. Пока переработка сейчас занимает 1,7 процента от вырубки. Это значит, что остальные можно и нужно распределять по лесоперерабатывающим предприятиям», — заметил вице-премьер.

Отдельное внимание, по мнению Юрия Трутнева, должно быть уделено восстановлению лесов. «Механизм эффективного лесопользования предполагает, что если инвестор выходит на участок, то он должен не только пилить, а еще и сажать лес. Он должен рассчитывать цикл так, чтобы шло возобновление леса, чтобы он постоянно работал на лесосеке, чтобы не просто оставил пеньки и взял другой участок. Нужно эффективно вести лесное хозяйство», – подчеркнул он.

Ранее вице-премьер поручил Минвостокразвития России совместно с Минпромторгом России разработать систему оценки проектов в лесной отрасли для их рассмотрения на правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и дальнейшей поддержке в качестве приоритетных. «Должны быть введены объективные критерии, в рамках которых будут оцениваться проекты. Нужно добиваться максимальной прибавочной стоимости на территории нашей страны. Степени приоритетности должны отличаться в зависимости от глубины переработки и итогового продукта», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Он напомнил, что с 1 июля изменились правила подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Проекты по модернизации существующих объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры рассматриваются с объемом вложений от 2 млрд рублей, а минимальный объем инвестиций в новые проекты по созданию лесной инфраструктуры и производства составляет 3 млрд рублей.

Отметим, что в настоящее время Фонд развития Дальнего Востока разрабатывает интернет-сервис, который позволит повысить инвестиционную привлекательность лесной отрасли за счет устранения административных барьеров и применения современных технологий, включая системы космического мониторинга, программное обеспечение для анализа данных.