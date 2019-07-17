Сбылась мечта Кости Пронякина! Кто не знает этого скромного хабаровского парня из Российской газеты, тот не знает ничего.

Когда в июле 2005 года в лекционном зале управления Дальневосточной армии Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны состоялась традиционная ежегодная встреча командующего армией генерал-лейтенанта Садофьева Игоря Васильевича с детьми в чёрной форме из хабаровской кадетской школы, с тех пор у Кости всегда один и тот же вопрос о том, когда же в Хабаровске будут кадеты-лётчики в синей форме.

По своей независимой творческой инициативе такой вопрос на днях и был решён директором хабаровской школы № 68 Светланой Валентиновной Филатовой. В этой образовательной организации приказом директора создан кадетский 5-А класс авиационной направленности.

— Учебный процесс должен быть разнообразным. Детям надо создать все условия для их профессионального самоопределения. А будут они лётчиками, не так уж и важно. Но мы надеемся, что по состоянию здоровья и с хорошими показателями в учёбе, в будущем, может кто и станет, например, военным лётчиком. История нашей школы таковых в своём списке не имеет. А вот история Хабаровского края знает много примеров, среди них Полина Осипенко, Алексей Маресьев, ещё в городе юности есть авиационный завод,- высказывает своё мнение директор хабаровской школы № 68 Светлана Филатова.

Учебная программа рассчитана до 9 класса включительно, на 5 лет. Всего 34 часа в год по одному часу в неделю. Итого 170 часов обучения. Весь процесс обучения для детей будет проходить бесплатно, но есть исключения по бюджетным ограничениям.

Родители за свой счёт уже пошили детям красивую лётную форму синего цвета, как для мальчиков, так и для девочек. Также каждому ребёнку купили парадный строевой музыкальный барабан с палочками для занятий по слаженности в составе группы по строевой подготовке.

Но главным в образовательной программе будет инженерно-техническая составляющая, где дети будут заниматься авиамоделизмом.

Каждому ребёнку по самолёту!

Результатом деятельности по итогам обучения будет защита своего индивидуального творческого авиационного проекта с демонстрацией взлёта, полёта с выполнением фигур пилотажа различной сложности и выполнения посадки радиоуправляемого самолёта или вертолёта. Оценка за индивидуальный итоговый проект пойдёт в диплом о получении основного общего образования за 9 класс.

Механизм реализации включает в себя занятия по рисованию эскизов самолётов, черчению авиационных моделей, изготовлению деталей из различных материалов и сборку изделий летательных аппаратов.

Особым направлением будут считаться занятия по электротехнике и электронике, радиотехнике и радиоэлектронике, робототехнике. Здесь родителям придётся раскошелиться на закупку двигателя, блока питания, микропроцессора Ардуино, возможно, в зависимости от проекта, например, лазерной пушки для уничтожения дронов, несущих на территорию Российской Федерации вредные химические вещества, в том числе и ГМО, ещё систему постановки помех и сюда же элементы радиоэлектронной борьбы с фантомами. Версии и легенды событий в проекте у детей могут быть разными, в том числе и в зависимости от возможностей родительских денежных средств. Проект включает в себя изделие с практическим показом, реферат и презентацию для защиты.

В обязательном порядке дети будут участвовать во Всероссийских олимпиадах по физике, математике, истории, обществознанию, химии, географии, биологии, на соревнованиях профессионального мастерства JuniorSkills и других мероприятиях технического творчества.

По списку в классе 30 человек, из них 15 мальчиков и 15 девочек. Дети класса разделены на три отделения по 10 человек в каждом. На занятия командир отделения приводит своих подчинённых один раз в неделю на один час в кабинет технологии. Для учителя технологии, ведущего весь курс авиамоделизма, значит, три часа в неделю.

По итогам обучения в проекте авиационного моделирования дети освоят первичные навыки профессий: инженер-конструктор, инженер-технолог, столяр, токарь, слесарь, художник-оформитель, радиомонтажник, электромонтажник, диспетчер воздушного движения, сборщик летательных аппаратов, специалист компьютерных технологий по искусственному интеллекту.

Процесс обучения будут осуществлять заместитель директора школы по учебной и воспитательной работе Галаджун Ирина Семёновна, учитель музыки, учитель физической культуры и учитель технологии Роща Сергей Алексеевич.

Недавно Президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович сказал, что в нашей стране для высокотехнологичного детского развития есть всё, а главное детские мозги, которые сосредоточены в основном в специальных школах. Нам же придётся доказать себе, что развитые детские мозги есть не только в специальных школах, но и в хабаровской школе № 68, где есть место и Краевой инклюзивной площадке.

Дети нашей школы недавно становились призёрами чемпионата мира и бронзовыми призёрами чемпионатов России в системе JuniorSkills по электромонтажу, есть и чемпион России по авиамоделизму в разделе мехатроника.

За деньги родителей для детей будут организованы поездки на авиационные аэродромы Дальневосточной армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, встречи с военными лётчиками и ветеранами авиации, по желанию, участие детей в различных соревнованиях по авиамоделизму и другие внешкольные мероприятия.

Юные авиационные кадеты обязательно прослушают познавательный курс с приглашением специалистов-профессионалов по законодательству Российской Федерации, безопасности выполнения работ, экономическим основам организации деятельности, бизнес-проектам, истории развития авиамоделизма в России и встретятся со спортсменами авиамоделистами Хабаровского края.

Помню, как в детстве, накануне летних каникул бежал в магазин “Детский мир” города Чернигова, покупал там авиамодели и потом трясся с ними 200 километров в автобусе “пазике” до села Погорельцы Семёновского района. С ребятами их собирали и запускали в небо. Тогда радиоуправляемых в продаже не было, а вот простые и кордовые на бензиновом двигателе были, но проблем с горючкой не было.

Хотя, процесс действий один и тот же, что тогда, что сегодня. Это не есть дебри.

Всё зависит от интереса! Время покажет.

16 июля 2019 года.

Сергей Роща