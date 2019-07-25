Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в Солнечном​ районе в границах туркомплекса «Холдоми» режима чрезвычайной ситуации. Деятельность лагеря, где накануне на пожаре погибли дети, и который несмотря на рекомендации врачей и органов власти продолжал работать, временно приостановлена. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что ранее на совещании с участием представителей Министерства просвещения РФ, прибывших в Хабаровск, директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Олифер подчеркнула, что нахождение детей в лагере небезопасно для психики как детей, так и вожатых, ставших участниками произошедших событий. Об этом сообщили руководству лагеря и рекомендовали приостановить летнюю смену, но администрация отказала, обосновывая это тем, что лагерь частный.

Напомним, что сгоревшим детским палаточным городком управляло ООО «Экстрим Сервис», принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса «Холдоми». Сейчас он, а также директор лагеря Максим Кузнецов задержаны правоохранительными органами по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности. Также задержан сотрудник ГУ МЧС по Хабаровскому краю, в отношении которого возбуждено уголовное дело о халатности.

Палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находилось 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. В огне погибли четверо подростков. Официально причины пожара не называются, ведется расследование.