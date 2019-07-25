За последние три месяца специалисты Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») зарегистрировали почти 1000 заявок на технологическое присоединение к сетям энергокомпании.

Так, к примеру, в ближайшие два года в Краснофлотском районе Хабаровска начнется возведение еще одного многоквартирного дома и для обеспечения качественного электроснабжения строительной площадки заявитель запросил у сетевой компании 2,1 МВт. Соответствующий договор между сетевой компанией и застройщиком вступил в силу в начале мая этого года.

«Мы отмечаем стабильно высокий спрос на новое технологическое присоединение. Только за период с 1 мая по 24 июня заключено 629 договоров, а количество фактически подключенных к сетям АО «ДРСК» новых потребителей свыше 700», — рассказал начальник службы перспективного развития и технологического присоединения Хабаровских электрических сетей Андрей Кузнецов.

По словам хабаровских энергетиков, традиционно абсолютное большинство заявок на подключение к сетям АО «ДРСК» подают представители садоводческих сообществ. Их доля от общего числа желающих оформить новое технологическое присоединение составляет примерно 85 процентов.