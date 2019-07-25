В результате выпадения обильных осадков в виде дождя на территории 2 муниципальных районов Хабаровского края (Тугуро-Чумиканский и Верхнебуреинский) произошло повышение уровней воды на реках Уда и Бурея.

По данным на 7.00 (хбр) 25 июля 2019 года в Тугуро-Чумиканском районев п. Алгазея подтоплен 1 жилой дом и 4 придомовых территории. В превентивных целях из поселка отселено 15 человек, в том числе 4 детей к родственникам в п. Чумикан. Всего в населенном пункте проживает 24 человека. В п. Неран дождевыми водами подтоплено 11 жилых домов, вода вышла на участок внутрипоселковой дороги. Из поселка перевезены 11 детей для временного размещения на базе детского приюта в п. Чумикан. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В Верхнебуреинском районе из-за повышения уровней воды в реке Бурея и скопления осадков в дачном поселке Ургал-1 подтоплено 3 придомовые территории. Из зоны паводка отселён 1 человек, он находится в пункте временного размещения на базе средней школы №11 п. Новый Ургал. В п. Усть-Ургал на утро подтоплений не отмечалось, тем не менее, в превентивных целях заблаговременно из него отселено 16 человек, в том числе 9 детей, которые размещены всредней школы №11 п. Новый Ургал.

В муниципальных образованиях организована работа спасателей муниципального поисково-спасательного отряда с плавсредствами, сотрудников ГИМС по оказанию помощи населению. Органами местного самоуправления организован мониторинг паводковой обстановки. В связи со складывающейся паводковой обстановкой введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского района.

Вместе с тем, по состоянию на утро 25 июля 2019 года, интенсивные подъемы на 50-232 см за прошедшие сутки отмечаются на реках Бурея, Ниман, Дубликан, Тырма, Урми, Уда. Затоплены поймы рек Бурея, Подхоренок, Амгунь, Уда. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 30-40 см.

По данным Дальневосточного УГМС, вХабаровском районе на р. Урми у с. Кукан 25-26 июля ожидается подъем уровня воды до 800-850 см (при отметке неблагоприятного явления 850 см). В Верхнебуреинском районе на р.Бурея у поста Усть-Ниман 25-26 июля прогнозируется уровень воды 920-950 см (при отметке неблагоприятного явления – 850 см, опасного явления – 1100 см), в случае подпора р. Ургал водами р. Бурея, возможно подтопление с.Усть-Ургал. В Тугуро-Чумиканском районе у с. Удское 25-28 июля ожидается уровень воды 720-780 см (неблагоприятное явление — 750 см, опасное — 800 см), ожидается затопление дорог, линий связи, низких мест с. Удское.

Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано межведомственное взаимодействие. В круглосуточном режиме ведётся мониторинг паводковой обстановки, съем показателей организован через систему стационарных гидропостов. В случае ухудшения обстановки для оказания помощи гражданам, попавшими под воздействие паводка в готовности к убытию в районы подтопления находятся аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.