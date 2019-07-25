Шесть муниципальных образований Хабаровского края получат субсидии на поддержку садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ. На эти цели из краевого бюджета направят 2,1 млн рублей.
— В крае с 2016 года действует мера поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). Краевой бюджет софинансирует расходы на подключение садовых товариществ к инженерным сетям: электрическим, водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, деньги могут быть направлены на благоустройство земельных участков общего назначения. Размер краевой субсидии составляет 70 %, остальное обеспечивает муниципалитет, — сообщил и.о. заместителя министра — начальника управления развития сельских территорий, малых форм хозяйствования и кооперации министерства сельского хозяйства Хабаровского края Андрей Романченко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Он также подчеркнул, что поддержка предоставляется в виде возмещения фактически понесенных и документально подтвержденных расходов. При этом размер субсидии садовому товариществу составляет до 50 % от понесенных затрат, но не более 500 тыс. рублей за один год.
В этом году между шестью муниципалитетами — Амурском, Советской Гаванью, Комсомольском-на-Амуре, пос. Солнечный, а также Верхнебуреинским и Хабаровским районами — распределено 2,1 млн рублей.
В прошлом году краевая субсидия в размере 1,3 млн рублей была предоставлена Амурску, Верхнебуреинскому и Хабаровскому районам. Поддержка оказана 17 садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Полученные средства распределены между СНТ на условиях, установленных муниципальными порядками.
Эта запись была опубликована 25.07.2019в 13:23. В рубриках: Общество.
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