Дачные участки хабаровчан на левом берегу Амура могут оказаться затоплены в начале августа. Синоптики прогнозируют, что уровень реки к этому времени поднимется до 4,5-4,6 метров. При таких отметках на левобережье города обычно начинаются неблагоприятные явления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В июле ситуация с подтоплениями традиционно осложняется. В этот период приходят муссонные дожди, которые приводят к разливу рек, в том числе и Амура. Все сейчас видят ситуацию в Забайкалье, где идут циклоны и дождевые паводки. В августе эта вода придет и к нам. Поэтому уже к концу месяца уровень главной реки у Хабаровска поднимется до 3 метров. На первую декаду августа пока прогнозы разные, но по самым минимальным отметкам к 5-7 числу вода подрастет до 4,5-4,6 метров. Учитывая, что выход на пойму происходит уже при 3 метрах, то может затопить дачи, в том числе и в низинах самого города, — сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Власти региона просят хабаровских дачников заранее позаботиться о сборе урожая и его вывозе с левого берега, а также из низких участков на территории города. При необходимости по Амуру будут пущены дополнительные теплоходы. Для тех, у кого возникнет потребность в эвакуации вещей, министерство транспорта и дорожного хозяйства готово организовать спецтранспорт.

Напомним, что сегодня в краевом правительстве прошло заседание КЧС по вопросам паводковой обстановки. Там обсудили ситуацию с подтоплением двух сел в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах, где из 20 домов уже эвакуировали свыше 60 человек.