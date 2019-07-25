В Верхнебуреинском и Тугуро-Чумиканском районах Хабаровского края отмечается увеличение числа подтопленных подворий из-за повышения уровней воды на реках Уда и Бурея. Вместе с тем с прохождением гребней намечается тенденция к спаду воды. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, по состоянию на 15.00 (хбр) 25 июля 2019 года, в результате дождевого паводка в Тугуро-Чумиканском районе в п. Алгазея оказались подтопленными 9 жилых домов вместе с приусадебными участками, в которых проживает 16 человек. Всего в населенном пункте 12 домов, в которых проживает 24 человека. В превентивных целях из поселка отселено 16 человек, в том числе 5 детей к родственникам в п. Чумикан. Всего в населенном пункте проживает 24 человека.

В поселке Неран подтоплено 11 жилых домов, вода вышла на участок внутрипоселковой дороги, территорию трансформаторной подстанции. Из поселка в п. Чумикан перевезены 20 человек, из них 11 детей, для временного размещения на базе детского приюта. Всего в населенном пункте 13 домов, в которых проживает 40 человек.

В Верхнебуреинском районе из-за повышения уровней воды в реке Бурея в дачном поселке Ургал-1 подтоплено 10 участков. Всего в нём находится 70 дачных домов. В п. Удское подтоплено 6 приусадебных участков. В зоне возможного паводка находятся 9 жилых домов. В превентивных целях заблаговременно из населенных пунктов, оказавшихся в зоне паводка, отселено 16 человек, в том числе 9 детей, которые размещены в средней школе №11 п. Новый Ургал.

В муниципальных образованиях организована работа спасателей муниципального поисково-спасательного отряда с плавсредствами, сотрудников ГИМС по оказанию помощи населению. Органами местного самоуправления организован мониторинг паводковой обстановки. В связи со складывающейся паводковой обстановкой введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского района.

По данным Дальневосточного УГМС, в Хабаровском районе на р. Урми у с. Кукан 25-26 июля ожидается подъем уровня воды до 800-850 см (при отметке неблагоприятного явления 850 см). В Верхнебуреинском районе на р.Бурея у поста Усть-Ниман 25-26 июля прогнозируется уровень воды 920-950 см (при отметке неблагоприятного явления – 850 см, опасного явления – 1100 см), в случае подпора р. Ургал водами р. Бурея, возможно подтопление с.Усть-Ургал. В Тугуро-Чумиканском районе у с. Удское 25-28 июля ожидается уровень воды 720-780 см (неблагоприятное явление — 750 см, опасное — 800 см), ожидается затопление дорог, линий связи, низких мест с. Удское.

Кроме этого, по данным расчетов специалистов Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю и разработке моделей развития гребень дождевого паводка на реке Амур при смещении из Приамурья вниз по течению достигнет Хабаровска ориентировочно к 6 августа 2019 года. Прогнозируемый уровень воды у краевой столицы при этом может составить 450-500 см, при отметке неблагоприятного явления – 450 см, опасного – 600 см. При достижении данных значений ожидается подтопление дачных участков и домовладений, расположенных на островной части города Хабаровска: островах Кабельный, дачный, Большой Уссурийский, а также низинных участках местности. Затем высокая вода будет спускаться вниз по течению.

Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано межведомственное взаимодействие. В круглосуточном режиме ведётся мониторинг паводковой обстановки, съем показателей организован через систему стационарных гидропостов. В случае ухудшения обстановки для оказания помощи гражданам, попавшими под воздействие паводка в готовности к убытию в районы подтопления находятся аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Амурского спасательного центра МЧС России.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.