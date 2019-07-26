МЧС России выступило с инициативой дополнить Постановление Правительства Российской Федерации (от 25.04.2012 № 390) «О противопожарном режиме» отдельными требованиями пожарной безопасности к лагерям палаточного типа, а также разработать свод правил «Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности». Кроме того, Министерством инициированы внеплановые проверки в отношении детских оздоровительных лагерей.

Наряду с этим, МЧС России разработаны типовые методические материалы по обеспечению безопасности детских лагерей палаточного типа, которые буду рассмотрены и утверждены на заседаниях Комиссий по чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день органы государственного пожарного надзора МЧС России не наделены полномочиями по проведению надзорных мероприятий в отношении временных строений, в том числе и палаточных лагерей. В них действуют компенсирующие меры — дополнительно выделяются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для мониторинга, экстренного реагирования и эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации.

Подобным образом противопожарная безопасность обеспечивается при проведении массовых мероприятий, таких как форумы «Таврида» или «Территория смыслов».

Вместе с тем, в мае текущего года МЧС России рекомендовало руководителям детских оздоровительных лагерей принять дополнительные меры в области пожарной безопасности при эксплуатации лагерей палаточного типа. В частности, организовать круглосуточное дежурство и патрулирование территории лагеря в ночное время силами персонала, а также оснастить палатки первичными средствами пожаротушения.

Напомним, нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях палаточного типа ранее отсутствовали. Вопросы пожарной безопасности в отношении единичной палатки определены документом добровольного применения, а именно ГОСТом 1991 года «Палатки туристические. Общие технические условия».