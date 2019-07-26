В Хабаровском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. За прошлую неделю с подозрениями на эту болезнь в больницы региона поступило 93 человека. Врачи взяли всех у пациентов необходимые анализы. После получения их результатов можно будет точно диагностировать наличие вирусов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Между тем, медики констатируют, что динамика заболеваемости пока значительно ниже, чем в прошлом году. Несмотря на то, что сейчас идет пик инфекции, в регионе зарегистрировано лишь 263 случая заболевания. В предыдущем эпидсезоне в это время уже было поставлено 435 диагнозов.

— В первую очередь подъем заболеваемости связан с открытием летнего купального сезона. Как только температура воды становится комфортной и люди начинают плавать в открытых водоемах, сразу начинает расти количество обращений. Вторым фактором, ухудшающим ситуацию, становится нарушение санитарных норм. В жару вирусы быстро размножаются, поэтому при отклонениях в правилах обеспечении питьевого режима или приготовления пищи, ситуация сразу обостряется, — пояснили в министерстве здравоохранения края.

Специалисты напомнили, что к энтеровирусной инфекции нужно относится с большой предосторожностью. Это острое заболевание, которое сопровождается множеством осложнений — от лихорадок до тяжелых менингитов. Кроме того, оно достаточно контактное, и его источником могут становится больные люди, у которых нет симптомов.

Однако чаще всего заболевание начинается с острой фазы: температура тела поднимается до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе и спине. При подобных признаках необходимо срочно изолировать больного и как можно скорее обратиться к ближайшее медучерждение.