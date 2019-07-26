23 июля 2019 года в спортивном лагере (с. Мирное Хабаровского района) между подростками произошел конфликт, в результате чего 11-летнему мальчику причинены травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Он находится в больнице, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе расследования установлены несовершеннолетние, причастные к нанесению травм ребенку. Проведен осмотр места преступления. В лагере изъята документация, имеющая значение для дела.

В отношении руководства детского лагеря возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

В настоящее время лагерь закрыт, несовершеннолетние отдыхающие находятся дома.