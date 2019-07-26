Пострадавшие при пожаре в палаточном лагере горнолыжного комплекса «Холдоми» пройдут реабилитацию в детском клиническом центре медицинской реабилитации «Амурский».

По данным министерства здравоохранения края, на сегодняшний день на лечении находятся шесть детей. Из них два ребенка получают лечение в поликлинике по месту жительства, два выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Еще двое с отравлением угарным газом продолжают стационарное лечение. В Солнечном районе и Комсомольске-на-Амуре с подростками и их родителями продолжат работать психологи. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Кроме того, проводится осмотр всех детей, находившихся на месте происшествия. По данным ведомства, из 185 осмотрено 138 человек. Родителям предложили реабилитацию их детей в клиническом центре «Амурский» в Хабаровске. 29 июля и 12 августа запланирован заезд трех жителей Комсомольска-на-Амуре. Еще четверо пока не определились с датой заезда.

Палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на вторник, 23 июля. На его территории находилось 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. В результате пожара погибло четверо детей. Следственные органы продолжают расследование причин ЧП.