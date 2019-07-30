Реализация проектов в транспортно-логистической сфере и гостиничном бизнесе стала предметом обсуждения представителей Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) с руководством японских компаний «Дайсей групп» (Daisei Group company), «Кэйхан групп» (Keihan Group), «Трайб холдингс» (Tribe holdings).

Как считает инвестиционный директор АНО АПИ Василий Грудев, все больше японских предпринимателей начинают вести бизнес и создавать предприятия на российском Дальнем Востоке. Он отметил готовность Агентства оказывать инвесторам поддержку для запуска их новых проектов и развития производств. По словам врио заместителя генерального директора АНО АПИ Даниила Половинки, реализовывать новые проекты в ДФО помогают режимы ТОР и Свободного порта Владивосток. «Мы готовы поддерживать инвесторов, оказать им организационную и методическую помощь, предоставлять сведения об отраслях и мерах поддержки, которой может воспользоваться бизнес на Дальнем Востоке», – пояснил он.

Директор компании «Трайб холдингс» Юитиро Ямамото рассказал о том, что регулярно посещает Владивосток и видит, как меняется город. «Моя нынешняя поездка связана с отельным бизнесом. Я хотел бы укрепить свои связи в области развития туризма, чтобы Владивосток становился все более комфортным и привлекательным для туристов городом. Мы не только намерены сами работать на Дальнем Востоке, но пытаемся рассказать о возможностях ведения здесь бизнеса другим японским компаниям, чтобы действовать совместно. Дальний Восток – перспективный регион. Рядом с Россией живет несколько миллиардов населения из других стран. Мы — японская компания, но заинтересованы в том, чтобы проекты, реализуемые во Владивостоке, были бы ориентированы на Китай и другие азиатские страны. Мне кажется, что также будет способствовать развитию российского Дальнего Востока», – заметил он. По его словам, компания «Трайб холдингс» участвует в проекте строительства во Владивостоке отеля с японской баней – онсэном. Новая гостиница может появиться в приморской столице в конце 2020 года.

Руководство компании «Дасей групп» рассказало о проектах по строительству складских помещений, реализованных в Японии, и выразило готовность к обсуждению запуска подобных проектов на Дальнем Востоке. «Двадцать пять лет назад я побывал во Владивостоке. Там я обучал людей карате. Я удивился, что всего в тысяче километров от Японии находится Европа. Ведь Владивосток – это европейский город. Город мне понравится. С тех пор у меня возникала мысль о том, чтобы еще раз побывать во Владивостоке. Я подумал, что надо заняться бизнесом с вашей страной. Моя работа связана с логистическими проектами и строительством складов по сохранению продукции. Поскольку Владивосток — крупный транспортный и товарно-перевалочный центр, возникла идея сотрудничества по строительству хранилищ товаров и складов», – рассказал директор группы «Дайсей групп» Коити Танака.

Как отметил президент группы «Дайсей групп» Эндзо Ёсива, на активизацию сотрудничества направлен план экономического сотрудничества между Россией и Японией из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Синдзо Абэ в мае 2016 года. «Мы не самое крупное предприятие в Японии, но хотели бы внести свой вклад в реализацию плана экономического сотрудничества. В конце девяностых я посетил Москву и Санкт-Петербург. В то время на меня произвел впечатление отель «Метрополь» рядом с Большим театром. В эту встречу я увидел, как все изменилось вокруг него, как все развилось. Я подумал, что наши страны могли бы более интенсивно сотрудничать», – подчеркнул он.

По словам исполнительного директора «Дайсей групп» Кацуси Нагата, у компании есть опыт реализации проектов в Азии и России, и теперь компания рассматривает возможность работы на российском Дальнем Востоке. «Россия вроде бы близка, но в то же время далека. Мы подумали, что нам надо попытаться найти точки соприкосновения. Этот приезд убедил нас, что в этом есть свой смысл и своя ценность. Мы поняли, что японцам надо больше изучать Россию», – считает он.

Генеральный директор компании «Кэйхан групп» (Keihan Group) Хидэо Хаяси представил проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, в том числе созданию торговых центров на железнодорожных станциях. «За последние несколько лет Россия показала большой рост в экономике. Эта поездка вызвана желанием нашей компании найти точки для приложения своих сил в области развития инфраструктуры вокруг железных дорог и создания рекреационных сооружений. По итогам поездки, мы подумаем, где сможем приложить свои консультационные услуги в России. Мы готовы рассматривать предложения по сотрудничеству», – заметил он.