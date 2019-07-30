Госдума приняла закон, который защитит граждан, лишившихся жилья не по своей вине. Речь идёт о ситуациях, когда люди купили квартиру, не зная о её проблемном прошлом, а суд истребовал её. Теперь такие собственники получат право на компенсацию за счет казны РФ за утрату права собственности на жилое помещение по независящим от них причинам.

Добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на выплату однократной единовременной компенсации за счет казны РФ после вступления в законную силу судебного акта об истребовании от него соответствующего жилого помещения.

Компенсация выплачивается на основании вступившего в законную силу судебного акта по иску добросовестного приобретателя к РФ о выплате данной компенсации. Соответствующий судебный акт принимается в случае, если взыскание по исполнительному документу произведено частично или не производилось в течение 6-ти месяцев со дня предъявления этого документа к исполнению.

— Размер компенсации определяется судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным приобретателем, в размере кадастровой стоимости жилого помещения, — сообщил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

При этом, если добросовестному приобретателю возмещены убытки, возникшие в связи с истребованием от него жилого помещения, размер компенсации подлежит уменьшению на сумму возмещенных убытков.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года