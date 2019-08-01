С 2020 года граждане, имеющие единственное жилье, но желающие его продать и тем самым улучшить свои жилищные условия, освобождаются от уплаты НДФЛ, если такое жилье находилось в их собственности не менее 3-лет.

В настоящее время минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, при продаже которого гражданин освобождается от уплаты НДФЛ составляет пять лет (часть 4 статьи 217.1 НК РФ), отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

⠀Но, в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2019 №210-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», с 2020 года для граждан, реализующих свое единственное жилое помещение срок владения, при продаже которого не нужно платить НДФЛ будет три года. К жилому помещению относится: недвижимое имущество в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома или доли в указанном имуществе.

— Сейчас при продаже квартиры, если она находилась в собственности менее 5 лет, взимается НДФЛ в размере 13% от суммы сделки, за исключением случаев, если такая квартира была получена по наследству, при приватизации или по договору пожизненной ренты. С 2020 года граждане, имеющие единственное жилье, но желающие его продать и тем самым улучшить свои жилищные условия, освобождаются от уплаты НДФЛ, если такое жилье находилось в их собственности не менее 3-лет, — отметила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Освобождение от уплаты налога действует и в том случае, если не более, чем за 90 дней до даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилье налогоплательщик приобрел новую недвижимость.

При соблюдении указанных условий в отношении жилого помещения (доли в нем), освобождение также будет распространяться на земельный участок, на котором оно расположено, и размещенные на таком участке хозяйственные постройки и сооружения.