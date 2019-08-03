Кто хоть раз видел, как совместно холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик где-нибудь в парке на скамейке давят пузырь водки на четверых, в квартете, тот не на шутку задумается о правильном питии этого, как пишут в Книге о вкусной и здоровой пище 1951 года издания, полезного для здоровья, напитка.

Учёные правильно утверждают, что алкоголь вредит мозговой деятельности, от чего поступки человека превращаются в проступки, а то и того хуже, преступления, как исключение, творческие люди пишут картины, стихи, романы и так далее.

Современные наркологи как то особо не обращают внимания на особенности темперамента человека. А надо! Так что же есть темперамент?

Если кратко, без словарных премудростей, то темпераментом будем считать характеристику врождённоого типа нервной деятельности человека. Прошу обратить внимание всех, врождённого, то есть от самого рождения и до конца жизненных секунд. На всю жизнь один!

Если темперамент это есть константа, постоянная величина и неизменная, то характер всю жизнь находится в процессе формирования. От характера и зависит: пить или не пить!

Как только классный руководитель в 5 классе написал в характеристике, что ты есть холерик, значит так тому и быть. В личное дело подшито! Так о чём же нам говорят человеческие нервы?

Чем отличается сангвиник от холерика? Главное отличие в том, что сангвинику водку пить можно, а холерику категорически нет. На всю жизнь! Возникает опасность для окружающих, крышу сносит конкретно. С увеличением количества выпитого мозг посылает сигналы ненависти к окружающим. Никогда не пейте с холериком!

Чем отличается сангвиник от флегматика? Основное отличие в том, что сангвинику водку пить можно, а вот флегматику надо осторожно, так как появляется фактор привыкания, и, на этом жизнь заканчивается полным акоголизмом. Тяга неимоверная! Добродушие появляется, песни петь хочется. На финише цироз печени.

Чем отличается сангвиник от меланхолика? Правильно, сангвинику пить водку можно, а вот иммунитет к алкоголю у меланхолика как у чукчи или индейцев Америки. Одной рюмки достаточно и всё затихло, спящий вулкан мстительности и подозрительности получается. Совет, никогда не пейте с меланхоликом. Если с холериком всё понятно, сразу результат на лицо, то от меланхолика жди удар из-за угла.

Так что первым делом, решение проблем с алкоголизмом надо начинать со школьной скамьи. Дети должны понимать, что пить спиртные напитки надо начинать после сорока лет жизни, и, только сорок градусов. И только водку! Менделеев доказал! Сорок градусов! И не более, и не менее. Но, только сангвинику…

На второе, есть обязательное написание классным руководителем объективной характеристики. На детей в обязательном порядке писать характеристики с пятого по одиннадцатый классы, где указывать темперамент ребёнка. Ещё вручать родителям для ознакомления. Лишняя работа? Но это в интересах каждого ребёнка.

Определить темперамент у детей для педагогического работника большого труда не составит, уровень образования позволяет это сделать.

Если для женского пола питиё водки не имеет особой актуальности, то для мальчиков в контексте, например, “водка — офицер” имеет самое прямое назначение. Необходимо указать на то, что после исполнения возраста 20 лет водка есть лучшая лакмусовая бумажка для выбора профессии офицер. Налил половину стакана, дал выпить, и уже всё понятно. Сангвиник выпьет и второй, и всё будет нормально. А вот флегматика развезёт на разговоры, меланхолик захочет спать, у холерика начнутся головные боли. Такая проверка бывает.

Казалось бы, что здесь такого для военного училища, только вот при прохождении профессионального отбора меланхолику, холерику и флегматику по сути, туда путь закрыт. Только сангвиник! Почему? Прежде всего безопасность и ответственность за подчинённых! Умение руководить и принимать правильные решения в любой стрессовой ситуации: война, стихия, техногенная авария, спасение людей при тушение пожара и так далее. И не важно, мирное время или война. Водка и есть тот самый фитнесс клуб для тренировки мозговой деятельности у сангвиника. Здесь статистика Великой Отечественной войны указывает на необходимость таких мер.

Помню, как в военном училище, приходишь из увольнения, а в канцелярии сидит комбат майор Богданов Игорь Иванович, и от двери к его столу прямая белая линия. Надо было строевым шагом пройти точно по линии, доложить о прибытии, развернуться кругом и также строевым шагом выйти из кабинета! Бывало, что трезвый курсант попадал за пьяного. Уважаемый Игорь Иванович при докладе смотрел только на белую линию. Никаких промилей! Надо уметь правильно выпить, вот главный закон вечной жизни человечества на земле, особенно для военного человека.

Был такой случай. Французский язык у нас преподавала молодая маленькая ростом преподавательница, коренная ленинградка, её мы про себя звали Жозефиной. По воскрессеньям она возила нас, курсантов, всего двенадцать человек, из Горелово в Ленинград. Мы посещали Эрмитаж, Русский музей, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности Северной столицы. Все разговоры велись на французском языке. А к вечеру попадали в Александринский театр на Невском проспекте, недалеко от Гостинного двора. Там были финны, там ещё памятник Екатерине II. Наша Жозефина жила рядом, на Садовой улице.

Вечерний культпоход в театр нравился, в первую очередь, потому, что в Финляндии был сухой закон на спиртные напитки. И по этой причине финны приезжали на автобусах не только в рестораны, но и в этот театр. Ассортимент театральных буфетных спиртных напитков и закуски был на высочайшем уровне. Если первый акт спектакля смотрели все, то после финны, и, мы в том числе, уже были в буфете. Финны считались добродушными ребятами, приятно было выпить за их счёт. Тогда курсанту в денежном довольствии ежемесячно выплачивали червонец, десять рублей. Сержанту на семь рублей больше. Инженер на заводе получал 140 рублей. Моя первая офицерская зарплата уже в Хабаровске составила 305 рублей 46 копеек. Умножайте сегодня на коэффициент 320.

Финны любили водку холодную, тогда пользовалась спросом “Столичная”, в магазине государственная цена была 4 рубля 12 копеек. Когда разливали только что взятую из холодильника, рюмка покрывалась смачным инеем, и, ещё не выпив, глаза начинали стрелять по буфетному столу в поисках изысканной закуски под этот инейный холодок. От изобилия глаза разбегались! Финны денег не жалели, ведь, как мне показалось, для них курсанты военного училища в форме были что-то вроде индейцев Америки. Только вот после десятой рюмки финны сваливались лицом в закуску, а специально назначенные финны потом таскали своих друзей в автобусы. Мы помогали как могли.

На столе оставались ещё бутылок пять “Столичной” и закуска. Икра чёрная, икра красная, шашлык приносили свежий, к ним соусы. За всё уплачено финнами. На халяву наедались до отвалу. Театр закрывался в 01.00, начинался понедельник. До училища добирались к 03.00. Три часа на сон, подъём, зарядка, обычно в понедельник кросс 3000 метров, столовая и строем на лекции. Перегара слышно не было. Мы до сих пор благодарны Жозефине за такую бесплатную кормёжку. Как оказалось, её мама работала в театральном буфете. Да, Ленинград блокаду помнит!

По итогам примерно таких походов были и разборы полётов. Флегматики, холерики и меланхолики отчислялись быстро, за свои поступки и неадекватное поведение. Воспитание офицера дело строгое!

Но были и исключения. Некоторых оставляли. А зря. Примеров много, приведу несколько. В нашем взводе учился курсант Игорь Телегин, как бы мой друг, мы были в разных группах. Вместе играли в футбол, в том числе четыре года и за сборную военного училища. Он был на позиции правого хава, я слева. Холерик! Сын командира дивизии противовоздушной обороны в Польской народной республике. Если честно, то в употреблении спиртных напитков я лично Игоря не замечал. Наступил радостный день, 5 июля 1984 года, нам вручили дипломы и лейтенантские погоны.

По традиции, каждая группа отмечала торжественное событие в разных местах. Мы выбрали ресторан “Баку”, что на Садовой улице. Всё прошло нормально. Только не в группе, где учился Игорь Телегин. Его в пьяном виде за уличный дебош задержал военный патруль и посадили на военную гауптвахту Ленинградского гарнизона. Скажу сразу, начальник этого патруля был дурак. Как так получилось, но лейтенант Телегин забрал автомат у часового, солдата срочной службы и расстрелял весь караул, тех, кто находились в караульном помещении, 20 человек. И этого солдата не пожалел. Приговорили молодого лейтенанта к высшей мере, расстрелу. Приговор был приведён к исполнению. Об этом случае узнал через десять лет, в военной академии. Вот и холерик!

Ещё в нашей группе учился курсант Сергей Бойко, меланхолик, такой вот незамысловатый вахлак. Спиртные напитки категорически не употреблял по убеждению. В “Баку” он пил только минеральную воду. Его дядя в нашем военном училище был начальником особого отдела, представитель Комитета Государственной безопасности. Вот так! Через месяц после окончания военного училища в агусте, будучи в пьяном виде дома в Киеве, изнасиловал девушку, а потом убил её. Был приговорён к высшей мере наказания. Приговор приведён в исполнение.

Здесь, по этим примерам, вывод один: всегда с подозрением относитесь к тем людям, кто говорит, что вообще не пьёт. Среди них никогда не будет сангвиника. Так обычно говорят холерики и меланхолики, иногда флегматики, когда в завязке. Когда такой отказ слышите — это уже ненормально. Вот и думайте, где, как, что и с кем пить.

Хотя, в последнее время государство активно борется с алкоголизмом в стране. И мы всё это видим наглядно. Пьяных на улицах почти нет, магазины алкоголем торгуют себе в убыток. Никакой секрет не открою, но в каждой таблетке, например, будь это цитрамон или аллохол, есть и антиалкогольный компонент. Фармакология, однако. Если вы никакие таблетки не употребляете, то и не будете подвержены такому влиянию. Выбор каждого в его руках. Государство уже помогает.

Но не дай Бог, оказаться сангвинику в одной компании с холериком, флегматиком и меланхоликом. Проблемы будут обязательно.

По сути, каждый должен решать сам, исходя из своего врождённого типа нервной деятельности, темперамента, следуя традициям общества, коллектива, семьи, родных и близких, что пить и сколько.

Только водку! После того, как исполнится сорок лет. Следуйте этому правилу, и всё у вас получится. За ваше здоровье! Удачи!

Берегите себя и ваших близких.

1 августа 2019 года.

Сергей Роща

Алкоголия темперамента

(первичные сюжетные наброски для книги “За рюмкой водки. Мысли вслух”)