Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю с наступлением лета совместно с сотрудниками полиции и администрациями районов города проводят регулярные профилактические рейды вдоль береговой черты Амура в районах, где люди выходят к воде. В зоне особого внимания – необорудованные места отдыха. С учетом приближение дождевого паводка такие «дикие» пляжи становятся ещё опаснее. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время очередного рейда по Северному округу города инспекторы ГИМС и инспекции по делам несовершеннолетних, сотрудники администрации по Краснофлотскому району побывали в береговой зоне на улице Штормовой, Осиповке, в районе острова Заячий. Организованных пляжей и зон отдыха здесь нет, однако здесь регулярно собираются рыбаки, гуляют дети. Нескольких ребят за рыбной ловлей без сопровождения участники рейда застали как раз у реки. С ними были проведены беседы, вручены памятки об опасности игр у воды и купания в необорудованных местах. Также сотрудник МЧС обратил внимание школьников, что у воды установлен информационный щит «Купаться запрещено».

Всего на сегодняшний день на территории Хабаровского края сотрудниками ГИМС МЧС России освидетельствованию 8 мест массового отдыха у воды, из которых один пляж (на комплексе «Заимка» в с. Краснореченское Хабаровского района), на остальных 7 на береговой полосе оборудованы места для приема солнечных ванн или прокат катамаранов и лодок. К последним относятся пруд в парке «Северный» в Хабаровске; в Хабаровском районе — база отдыха «Аризона» в с. Березовка, «Белый парус» в с. Виноградовка, «Экопарк» в районе с. Воронеж-1; парк «Силинский» в Комсомольском районе; озеро Хрустальное в п. Солнечный Солнечного района; центральный пляж в г. Амурске Амурского района.

«Дикие» пляжи всегда представляли опасность для граждан. Однако в настоящий момент в связи со сложной гидрологической обстановкой, сложившейся на территории Хабаровского края, отдых у воды может стать еще более непредсказуемым. Специалисты МЧС России акцентируют внимание граждан на том, что во время разлива рек течение становится более стремительным. Кроме этого береговая линия уходит под воду и меняет привычный рельеф многих мест отдыха у воды. Водой скрываются и становятся невидимыми различные предметы: камни, коряги, различные конструкции, ограждения и т.д., ранее находившиеся на берегу в открытой зоне доступа. Купаться в таких местах становится крайне опасно!

Такие совместные рейды и патрулирования будут проходить вплоть до окончания купального сезона. Главная их цель – не допустить гибели людей на воде!