В министерстве строительства Хабаровского края началась выдача сертификатов для участников краевых жилищных программ. В этом году поддержку на покупку жилья в размере от 30 до 40% расчетной стоимости квадратного метра получат 580 молодых семей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Среди получателей господдержки до сентября распределят около 618 млн рублей. В том числе: 148,2 млн. рублей — средства федерального бюджета, 387,7 млн. рублей – региональной казны. 393 семьи получат выплаты для приобретения жилья на вторичном рынке, 187 – на первичном. Средства также можно направить на строительство индивидуального дома.

Особенностью этого года стало изменение возрастных ограничений для участников краевых программ. Семьи, в которых одному из супругов исполнилось 36 лет, начиная с 2018 года, при условии признания нуждающимся в улучшении жилищных условий до достижения этого возраста, сохраняют право на получение поддержки. Соответствующее решение принял губернатор края.

— Всего в крае в очереди на получение социальной выплаты стоят более 4 тысяч молодых семей. Ежегодно мы принимаем документы от претендентов и формируем списки получателей господдержки. Главный критерий формирования очередности – дата получения справки о нуждаемости в улучшении жилищных условий, — отметили в региональном министерстве строительства.

Расчет социальной выплаты осуществляется исходя из состава семьи и нормативов жилплощади для конкретной территории. Например, для семьи из трех человек в Хабаровске выплата составит около одного миллиона рублей.