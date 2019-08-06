По материалам эпидемиологического расследования Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Кировский районный суд г. Хабаровска 31 июля 2019 г. вынес постановление об административном приостановлении деятельности пешеходного фонтана на 90 суток.

Согласно данным эпидемиологического расследования, после купания в водном аттракционе – пешеходном фонтане острой кишечной инфекцией заболели 74 ребенка. У заболевших выявлена норовирусная инфекция Об этом передает NewsKhab.ru с ссылкой на Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В отношении КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» была проведена проверка, проведены лабораторные исследования воды чаш фонтана и накопительной емкости.

В ходе лабораторных исследований в воде фонтана выявлен норовирус. Исследования, проведенные Хабаровским НИИ эпидемиологии и микробиологии Росопотребнадзора, доказали идентичность генотипа норовируса у заболевших детей и норовируса, выделенного из воды фонтана.

Кроме того, вода в фонтане не соответствовала требованиям по мутности и содержанию аммиака.

Также было установлено, что при эксплуатации водного аттракциона был допущен ряд нарушений в технологии очистки и обеззараживания воды, отсутствовала инструкция по обработке воды, не производилась ежедневная дезинфекция пола фонтана специализированными службами, отсутствовала программа производственного контроля качества воды фонтана.

Таким образом, КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» допустило нарушение требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По результатам рассмотрения дела постановлением Кировского районного суда г. Хабаровска признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного приостановления деятельности пешеходного фонтана на срок 90 суток.