Творческие коллективы Хабаровского края готовятся к выступлениям на площадках V Восточного экономического форума. Культурная программа региона будет представлена лучшими вокальными, хореографическими, инструментальными коллективами, художниками. Всего в составе делегации 41 человек.

Впервые на форуме выступит народный фольклорный ансамбль «Сиун» из села Ачан Амурского района. Коллектив создан в 1958 году. Каждый их танцевальный номер — это страница в мир прошлого нанайского народа, показанный зрителю в доступной и очень эффектной форме. Солистка ансамбля Юрикова Наталья также примет участие в конкурсе «Краса улицы Дальнего Востока». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

От дворца дружбы «Русь» поедут четыре творческих коллектива: вокальное трио «Славянская душа», вокальная эстрадная студия «Диапазон», образцовый ансамбль клуба спортивно-бального танца «Сиара» и студия маршевых барабанщиков «mDrums». Также в составе делегации шоу-группа «Найт фол».

Выступления хабаровских коллективов запланированы с 3 по 8 сентября на двух площадках форума: у павильона Хабаровского края и на главной сцене. Гости «Улицы Дальнего Востока» увидят обрядовые танцы коренных народов Хабаровского края, национальные игры, световое шоу.

Кроме того, в этом году в рамках культурной программы свои работы представят художники Хабаровского регионального отделения «Союза художников России» Алексей Авдеев и Иван Федотов. Они будут писать картины в дни выставки. Дополнительно прорабатывается вопрос организации совместной экспозиции.

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет 3-8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс. С 3 по 6 сентября она будет открыта для гостей и участников ВЭФ. 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций. 8 сентября ее смогут посетить все желающие.