Финансовые организации начали выдавать жителям края ипотечные кредиты под 5 процентов годовых в рамках национального проекта «Демография». За льготными условиями в банки уже обратились 128 семей. Общая сумма займов составляет более 340 млн рублей.

Напомним, ипотекой по новой ставке могут воспользоваться семьи дальневосточников, в которых с 1 января 2019 года родился второй и последующие дети. Разработать дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны в октябре прошлого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровском крае заявления принимают три банка: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Полученные кредитные средства можно использовать на покупку жилья на первичном рынке. Для семей, проживающих в сельской местности, предусмотрена возможность приобретения жилплощади и на вторичном рынке. Льготная процентная ставка 5 процентов распространяется на весь срок кредитования. Максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей.

Кроме того, семьи имеют право рефинансировать уже имеющиеся кредиты по новой льготной процентной ставке. Для этого необходимо обратиться в финансовые организации.

Обращаем внимание, что семьи, в которых вторые и последующие дети родились после 1 января 2018 года, также имеют право оформить ипотеку по сниженным ставкам, только под 6 процентов годовых. Постановлением Правительства РФ для них также предусмотрены условия рефинансирования займов.

Отметим, вместе с льготной ипотекой в рамках национального проекта «Демография» для дальневосточников с 2019 года предусмотрены еще несколько новых мер, направленных на поддержку рождаемости. Это единовременная денежная выплата при рождении первенца – 28,1 тысяч рублей, а также региональный материнский капитал на второго ребенка в размере 30 процентов от федерального материнского капитала – 135 907,8 рублей.