В предстоящие выходные, 10 и 11 августа, в Хабаровском крае пройдут спортивные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня физкультурника.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Хабаровского края, в муниципалитетах состоятся соревнования по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, настольному теннису, шахматам, шашкам. Также запланированы легкоатлетические кроссы, массовые зарядки, семейные эстафеты и другие мероприятия, в которых сможет принять участие любой желающий, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Хабаровске праздник начнется с утренней пробежки с капитаном команды «СКА-Нефтяник», многократным чемпионом России и мира Василием Грановским. В программе – легкая разминка и пробежка дистанции до 5 км. Все участники получат в подарок билеты на каток и мороженое. Старт забега — 10 августа в 10:00 возле Арены «Ерофей» со стороны реки Амур.

Попробовать свои силы в выполнении норм ГТО смогут все желающие на физкультурно-спортивном мероприятии «От знака ГТО к Олимпийским медалям!», которое пройдет в субботу на стадионе «Юность».

11 августа в 18:00 на стадионе имени Ленина при участии ведущих фитнес-клубов Хабаровска состоится краевой этап всероссийских массовых соревнований «Оздоровительный спорт в каждую семью». Организаторы приготовили яркий спортивный праздник, на котором гости смогут оценить преимущества различных направлений фитнеса.

На открытой площадке возле главной сцены состоится креативный спортивный парад, будут организованы спортивные промозоны, пройдут мастер-классы для взрослых и детей.