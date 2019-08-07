АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» приступает к реализации проекта «Школа агропоставщика». В его рамках специалисты краевого минсельхоза, управления ветеринарной службы, представители ритейла расскажут об особенностях реализации продукции в торговых сетях.

— Проблема вхождения небольших сельхозтоваропроизводителей в торговые сети по-прежнему актуальна для края. Небольшие хозяйства, фермеры зачастую не знают, как оформить необходимые документы, где подтвердить качество и как организовать доставку своей продукции. Непонимание нередко приводит к конфликтным ситуациям. Наша задача – собрать участников рынка за столом переговоров и расширить представленность местной продукции в торговых сетях, — отмечает глава краевого сельхозфонда Родион Павлов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По его словам, обучающие курсы будут организованы на базе одной из торговых сетей и будут разбиты на несколько блоков: «Мясная продукция», «Молочная продукция», «Овощи». Первые занятия состоятся уже в эту пятницу. Сельхозтоваропроизводителям расскажут об особенностях финансовой поддержки, требованиях к оформлению ветеринарно-сопроводительных документов, соответствии параметрам технических регламентов, возможностях торговых сетей.

Со своей стороны специалисты фонда организуют точки закупа сельскохозяйственной продукции в районах края. Кроме того, в регионе расширяют сеть ярмарок «выходного дня», где местные фермеры могут продавать свою продукцию. Только в Хабаровске в этом году дополнительно появилось две точки продажи: в районе микрорайона «Ореховая сопка» и на площадке перед краевым дворцом дружбы «Русь».