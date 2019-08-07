В связи с высокими показателями по выявлению незаконного лесопользования при отработке сигналов системы «КЕДР» с помощью БПЛА, администрацией Приморья принято решение о тиражировании успешного опыта на другие лесничества края.

«Это именно то решение, к которому стремился WWF России, запуская два года назад в тестовую эксплуатацию на юге Дальнего Востока уникальную систему космического мониторинга лесоизменений «КЕДР». Она значительно облегчает труд лесных инспекторов и делает их работу по борьбе с нелегальными рубками более эффективной. Теперь из тестового режима эта система переходит в режим постоянной эксплуатации. В августе 2019 года администрацией Приморского края будет произведена закупка 35 дронов для 11 лесничеств — данная партия оборудования уже выставлена на тендер. Для освоения системы «КЕДР» и применения БПЛА для выявления незаконного лесопользования WWF России планирует провести теоретические семинары и полевые тренировки, в ходе которых сотрудники лесничеств будут на практике применять полученные знания», — комментирует Павел Гаража, специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.

Главная угроза кедрово-широколиственным лесам юга Дальнего Востока, «дому» амурского тигра и дальневосточного леопарда – нелегальная вырубка леса. Такие рубки всегда являются беспорядочными, нередко ведутся и в особо защитных участках лесов, например, вдоль водных объектов. Незаконная вырубка леса неизбежно влечет широкий круг экологических проблем: страдают растительный и животный мир – беднеют флора и фауна, происходит эрозия почв, иные нежелательные последствия.

Для борьбы с незаконными рубками в 2017 году Приморский и Хабаровский края приняли в тестовую эксплуатацию уникальную систему космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», разработанную при поддержке WWF России. Система позволяет с высокой точностью выявлять нарушения целостности лесного полога, а лесные инспекторы могут эффективнее планировать полевые рейды, располагая данными о возможных лесонарушениях.

Для усиления системы космического мониторинга «КЕДР» WWF России передал в 2018 и 2019 гг. Департаменту лесного хозяйства Приморского края и Управлению лесами Хабаровского края беспилотные летательные аппараты — «лесные пчелки» лесного надзора. А в феврале этого года на базе Центра инноваций лесного хозяйства ПГСХА впервые было организовано обучение специалистов лесной отрасли по управлению БПЛА и созданию полётных миссий.

Благодаря отработке оперативными группами лесного надзора сигналов системы «КЕДР», за первое полугодие 2019 года в Приморском и Хабаровском краях было выявлено 15 незаконных рубок, с объемом древесины 1400 куб. метров, размер ущерба составил более 45 млн рублей. В целом же за два года эксплуатации системы «КЕДР», как отмечает специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Павел Гаража, на юге Дальнего Востока только на территории 4-х тестовых лесничеств были выявлены 73 незаконные рубки с общим объёмом 5814 куб. метров заготовленной древесины и экологическим ущербом 734 млн рублей.

«Основным видом незаконных вырубок в настоявшее время являются не браконьерские вырубки со стороны так называемых «черных лесорубов», а действия официальных арендаторов или субарендаторов участков. В ключевом для тигра регионе именно такие рубки приводят к существенным многоразовым перерубам в масштабах всего региона по ценным породам деревьев относительно разрешенных объемов их заготовки», — комментирует Павел Гаража, специалист по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России.

За разработку системы автоматического мониторинга незаконных рубок «КЕДР» Амурский филиал WWF России в 2018 году получил награду за победу во Всероссийском конкурсе «Открытые данные Российской Федерации» Открытого правительства.