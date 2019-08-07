Сегодня в Хабаровске закончили отсыпку временной дамбы, которая должна защитить город от приближающегося паводка. Решение о строительстве сооружения было принято на краевой комиссии по ЧС в прошлую субботу. У властей было всего несколько суток для того, чтобы перебросить технику и выполнить работы. Строители справились с задачей максимально оперативно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На дно Амура было уложено более 30 тысяч кубометров песка и сланца. Основные работы провел Хабаровский речной торговый порт, который предоставил специалистов и гидровыгружатель. Затем с помощью земснаряда дамбу досыпали до берега, чтобы не было разрывов, в которые может зайти вода. Общая длина сооружения составляет около 180 метров. Верхнюю часть отсыпали городские службы. Грунт к стройке возили 50 большегрузных грузовиков, которые на время сняли со строительства трассы «Обход Хабаровска», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

После того, как последняя волна паводка покинет городскую черту, дамбу также оперативно будут демонтировать. На это уйдет примерно неделя. Весь собранный песок пустят на другие объекты. В затоне расположено сразу несколько предприятий, у которых есть суда, поэтому нужно будет как можно скорее освободить для них проход. Сейчас они временно базируются на острове Большой Уссурийский.

Напомним, что, по последним прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка у города теперь ожидают позднее — 12-14 августа. Гидрологи заявляют, что уровень реки не должен превысить 6 метров. Однако по поручению губернатора краевые власти решили готовиться к самому худшему сценарию — на 7 метров. Как раз на такую отметку и даже выше рассчитана песочная дамба, построенная в затоне.

Сегодня, 7 августа, Амур у краевой столицы достиг отметки неблагоприятных явлений. На 14.00 уровень реки составляет 480 см. На островах левого берега уже подтоплено 338 дач. У Комсомольска-на-Амуре, где спасатели пока не ожидают подтоплений, река поднялась до 310 см.