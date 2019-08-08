Обстановка в поселке Шумный Вяземского района стабилизировалась. Уровень воды в реке Левый Подхоренок упал, что освободило от воды все ранее подтопленные дома и приусадебные участки. С целью оказания адресной помощи населению в населенном пункте дежурила аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в количестве 20 человек и 4 единиц техники, из них 2 плавсредства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

За время командировки оказали помощь в расчистке придомовой территории от нанесенного паводковыми водами мусора и грязи двум маломобильным гражданам. Также помогли восстановить поврежденные заборы, бордюры и дорожки. Силами спасателей при помощи мотопомпы из подвалов и погребов нескольких домов была откачана вода, произведена очистка трех колодцев от загрязненной воды. На ближайшее время запланирована работа специалистов Роспотребнадзора и ветеринаров по оценке обстановки. В настоящий момент группировка вернулась в город Хабаровск в пункт постоянной дислокации.

На особом контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обстановка в Охотском районе. Там из-за продолжительных ливневых дождей произошёл резкий подъем уровня воды в реке Темная и Алексеевском ключе, что привело к переливу поселковой автомобильной дороги между населенными пунктами Новая Иня и Иня, а также по направлению к Инской сельхозферме. Также оказались подтопленными жилые дома и приусадебные участки. Администрацией муниципального образования организована лодочная переправа.

По состоянию на утро 8 августа 2019 года в общей сложности в поселках подтоплены пять жилых домов и 45 придомовых территорий. Отселение жителей не проводилось. Однако в готовности принять граждан находится пункт временного размещения, развернутый на базе средней школы поселка Новая Иня. Главой Инского сельского поселения введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Организован мониторинг паводковой обстановки, проводится подворовый обход.

В тоже время в Хабаровске проводится ежесуточная подготовка к прохождению пика паводка на реке Амур и безаварийного пропуска паводковых вод. По решению руководства Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в целях минимизации последствий паводка и предотвращения возможных нештатных ситуаций мобилизованы все доступные силы и средства.

Так на гидротехнических защитных сооружениях Хабаровска организованы ежедневные дежурства сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого спасательного ведомства. Несколько раз в сутки специалисты Госпожнадзора осматривают дамбы, их состояние, целостность. Также по заранее выставленным отметкам проверяется, насколько интенсивно прибывает вода в реке.

На островной части краевого центра продолжается дежурство оперативных групп Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Специалисты МЧС России на лодках проводят мониторинг обстановки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где располагаются в основном дачные и садоводческие товарищества. Большинство горожан заранее подготовились к приходу «большой воды» и вывезли со своих владений урожай, животных и ценные вещи. Однако на островах до сих пор остаются дачники. Они уже знают, при каких отметках уровня реки начинается подтопление их участков, поэтому самостоятельно проводят замеры. Спасатели ежедневно проверяют исправность и работоспособность средств связи у оставшихся на островах людей, чтобы при возникновении нештатной ситуации они смогли обратиться за помощью. В настоящий момент на левобережье вода уже зашла на территорию порядка 700 огородов, как жилых, так и давно заброшенных. Также проводится оценка обстановки береговой линии Хабаровска, особенно тех районов, где по прогнозам развития обстановки могут быть подтоплены жилые дома.

Подтопленных жилых домов в г. Хабаровске нет.

По информации Дальневосточного УГМС, уровень реки Амур у города Хабаровска утром 8 августа 2019 года поднялся на 17 см и составил 493 см, что на 43 см выше отметки неблагоприятного явления. Отметка опасного явления для краевой столицы составляет 600 см. На ближайшие двое суток гидрологи ожидают дальнейший подъем уровня воды в Амуре на 30-40 см.

Продолжается подъем уровня воды в реке Уссури вблизи населенного пункта Корсаково-2. Сегодня утром гидрологи отметили прирост уровня на 18 см за сутки. В настоящий момент при уровне 476 см (опасное явление – 600 см) паводковыми водами подтоплено 22 приусадебных участка и 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

Развитие паводковой обстановки на территории Хабаровского края и находится под пристальным наблюдением Главного управления МЧС России по региону, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня, разных ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию.

По уточнённым данным, по прогнозу Дальневосточного УГМС гребень паводка на реке Амур к городу Хабаровску подойдёт позже, чем ожидалось. По прогнозу гидрологов, к 12-14 августа уровень реки достигнет отметок 550-600 (при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного – 600 см). Однако для проведения всего комплекса превентивных мероприятий и подготовке сил и средств к реагированию на самые разные возможные происшествия в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю разработаны модели развития обстановки по наихудшему сценарию. Для расчетов за основу был взят уровень воды 650 см. При таких показателях в зону возможного воздействия паводка на территории Хабаровского края могут попасть 229 домов и около 4 тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

В связи с необходимостью проведения превентивных мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка на территории всего Хабаровского края (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) продолжает действовать введенный 29 июля 2019 года решением Губернатора Хабаровского края режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».