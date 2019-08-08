Рейдовые бригады, состоящие из специалистов ПАО «ДЭК», территориальных сетевых организаций и управляющих компаний, за 6 месяцев текущего года выявили 1645 фактов неучтенного потребления энергоресурса в объеме 20,2 млн кВтч. Общий ущерб от неправомерных действий составил более 87 млн руб. В ходе претензионной работы с нарушителями, проведенной в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Амурской области и Приморье, энергетикам удалось взыскать более 46 млн руб., с учетом предыдущих периодов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе ПАО «ДЭК».

Объемы неучтенного потребления среди предприятий снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 12%, с 7,5 млн кВтч в первом полугодии 2018 года, до 6,6 млн кВтч в 2019 году. Значительное влияние на снижение нарушений в данной категории оказывают модернизация сетевого оборудования и применение потребителями современных приборов учета, несанкционированное вмешательство в работу которых сводится к нулю.

Среди категории «население» в первом полугодии 2019 года выявлено 1413 фактов неучтенного потребления электроэнергии в объеме 13,6 млн кВтч, что на 8% больше выявленных объемов в первом полугодии прошлого года. Тем не менее, по числу фактов обнаружения хищений у частных клиентов наблюдается снижение к аналогичному периоду прошлого года на 106 случаев. Основной причиной роста объемов неучтенного энергопотребления при стойкой тенденции количественного снижения случаев их выявления специалисты называют возросшее число энергоприборов в домах и квартирах нарушителей.

Напомним, действующее законодательство обязывает оплачивать энергоресурс, потребленный самовольно, исходя из установленной мощности всех электроприборов в непрерывном режиме работы или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере. Для юридических лиц расчет производится исходя из максимальной разрешенной мощности.

В случае если расхититель отказывается добровольно возмещать ущерб, энергетики взыщут его через суд. В данной ситуации помимо нанесенного ущерба будет взыскана государственная пошлина, исполнительный сбор, а также административный штраф в пользу государства (от 10 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч рублей для юридических лиц).

Тем, кто не имеет возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременным платежом, энергетики предлагают заключить соглашение о реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в клиентскую службу энергокомпании.

За повторное самовольное подключение к электрическим сетям, согласно вступившим в силу изменениям статьи 7.19. Кодекса об административных правонарушениях РФ, с 9.06.2019 г. штрафные санкции увеличиваются. Так физическое лицо заплатит в пользу государства от 15 тыс. руб., юридическое лицо — от 200 тыс. руб. Должностные лица в этом случае облагаются административным штрафом в размере от 80 тыс. руб. с отстранением от деятельности на срок от 2-х лет.