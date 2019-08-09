По информации Дальневосточного УГМС, уровень Амура у г. Хабаровска в 10.00 (хбр) 9 августа 2019 года составил 512 см. За прошедшие сутки прирост составил 19 см. В течение ближайших двух суток он может подняться до отметок 525 – 535 см. В настоящий момент отмечаются единичные случаи подтопления приусадебных участков на улицах расположенных вдоль береговой линии Амура в краевом центре. Так на улице Вилюйской вода зашла на одну придомовую территорию, а по улице Богачёва на три. Стоит отметить, что при прогнозировании возможных последствий прохождения паводка данные улицы попадали в предполагаемую зону подтопления. Поэтому всех жителей прибрежной полосы сотрудники Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона заранее информировали и оповещали об угрозе подтопления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На островной части Хабаровска во власти водной стихии находятся уже более 900 дачных участков. Некоторые из них ранее уже были заброшены и сейчас пустуют.

Гребень амурского паводка в настоящее время находится у села Нагибово Еврейской автономной области. В его приближением к границам Хабаровского края постепенно повышается уровни воды не только у города Хабаровска, но и у населенных пунктов, расположенных ниже по течению. Так в результате подъема уровней воды оказались подтопленными по одному приусадебному участку в населенных пунктах Елабуга, Бычиха, Петропавловка Хабаровского района. Информация о подтоплении жилых на данный момент домов не поступала.

Продолжается подъем уровня воды в реке Уссури вблизи населенного пункта Корсаково-2. За прошедшие сутки уровень воды поднялся на 32 см и составил 508 см (отметка опасного явления – 600 см). Паводковыми водами подтоплены четыре жилые дома, 18 приусадебных участков, а также 118 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

На контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю продолжает оставаться обстановка в Охотском районе. Уровень воды в реке Темная и Алексеевском ключе снижается и составил на утро 9 августа 2019 года

145 см и 180 см соответственно, при отметке опасного явления 160 см. На данный момент, подтопленных жилых домов в поселках Иня и Новая Иня нет. Вода сохраняется на территории 12 приусадебных участков. Отселение жителей не проводилось. В связи с переливом дорожного полотна на автомобильной дороге между населенными пунктами Новая Иня и Иня, а также по направлению к Инской сельхозферме администрацией муниципального образования организована лодочная переправа.

По информации Дальневосточного УГМС, остаются затопленными поймы рек Амур от города Хабаровск до города Комсомольск-на-Амуре, Бурея, Уссури, Подхоренок, Катэн, Кия, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь на глубину 0,3-1,8 м.

11-12 августа на реке Подхоренок у поселка Дормидонтовка ожидаются уровни воды до отметок 520-560 (неблагоприятное явление — 550 см, опасное — 620 см), без угрозы хозяйственным объектам.

Развитие паводковой обстановки на территории Хабаровского края и находится под пристальным наблюдением Главного управления МЧС России по региону, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня, разных ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию.

По уточнённым данным, по прогнозу Дальневосточного УГМС гребень паводка на реке Амур к городу Хабаровску ожидается 12-14 августа с уровнями реки 550-600 см (при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного – 600 см). На основе полученных данных специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России произведены необходимые расчеты и построена модель развития обстановки по наихудшему сценарию. Для расчетов за основу был взят уровень воды 650 см. При таких показателях в зону возможного воздействия паводка на территории Хабаровского края могут попасть 229 домов и около 4 тысяч приусадебных участков, дач, огородов в 34 населенных пунктах.

В связи с необходимостью проведения превентивных мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка на территории всего Хабаровского края (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) продолжает действовать введенный 29 июля 2019 года решением Губернатора Хабаровского края режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».