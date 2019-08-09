С воскресения, 11 августа пригородные речные перевозки будут временно прекращены. Это связано с затоплением остановки «Дачная» на маршруте «Речной вокзал – Парус». Как сообщили в ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», сегодня и завтра — 9 и 10 августа, — пригородный маршрут будет работать на вывоз дачников с левого берега. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Для пассажиров, следующих по маршрутам «Речной вокзал – Новокаменка» и «Хабаровск – Победа» место посадки и высадки перенесено на остановку «Дальдизель». Время отправления теплоходов останется прежним.
Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. По состоянию на 14.00 9 августа он составляет 515 см. По прогнозам гидрологов, пик паводка ожидается 12-14 августа, уровень воды может достигнуть отметки 550-600 см.
Эта запись была опубликована 09.08.2019в 16:17. В рубриках: Общество.
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