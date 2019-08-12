По информации Дальневосточного УГМС, на сегодняшний день обстановка на малых реках Хабаровского края относительно спокойная, повышенное внимание сотрудников МЧС России обращено на развитие паводковой ситуации на реке Амур. Гребень дождевого паводка смещается к населённому пункту Ленинское — Нижнеспасское Еврейской АО.

В настоящее время остаются затопленными поймы реки Амура до села Нижнетамбовское, Уссури у с. Новосоветское, Амгунь, Подхоренок, Кур, Тунгуска, в Хабаровском крае на глубину 0,1-2,7 м. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

На небольших реках края преобладает спад уровней воды. В Вяземском районе на реке Подхоренок у посёлка Дормидонтовка отмечается снижение уровня воды.

Во второй декаде августа сохранится неустойчивая погода, обусловленная осадками различной интенсивности с достижением местами неблагоприятных и опасных явлений. На территории Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо существует вероятность подтопления низкопойменных участков местности, в результате выпадения локальных ливневых осадков.

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 12 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 595 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 172 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 271 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

с. Переясловка, река Кия — уровень 214 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 350 см, опасном явлении — 450 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхоренок — уровень 435 см (-21 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении — 620 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея — уровень 505 см (-15 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 911 см (-6 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

Новокуровка, река Кур — уровень 460 см (-18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 550 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 12-14 августа по расчетным данным уровень воды может достичь отметки 550-600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 547 см (+22 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 13-15 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 520-580 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 358 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 15-17 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 370-410 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 379 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 18-20 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 450-500 см. По предварительным данным, при таких уровнях прохождении паводка угрозы подтопления жилых домов нет.