По данным Дальневосточного УГМС, в настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от п. Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска. На утро 06.00 (хбр) 13 августа, уровень воды у краевой столицы был на отметке 558 см (+ 9 см за сутки), при опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 см. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате подъема воды отмечается подтопление приусадебных участков, расположенных вдоль прибрежной территории города, где отмечается выход реки из поймы, скопление дождевых вод, разлив мелких проток. В настоящее время подтоплены 9 приусадебных участков на улицах Вилюйской, Богачёва, Керченской, Кемеровском проезде. Также во власти стихии находятся более 1300 дачных участков на островных территориях — островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.

Ниже по течению Амура у села Елабуга уровень поднялся на 21 см до 568 см, при отметке опасного явления – 550 см. В результате вода зашла не территорию одного частного подворья данного села. Также паводковые воды подтопили один приусадебный участок в селе Петропавловка.

В Нанайском муниципальном районе повышение уровня воды привело к выходу воды на участок межпоселковой дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси на протяжении 242 м на высоту до 80 см. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны федеральной автотрассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Также в зоне паводка оказались 1 приусадебный участок в селе Синда и 2 приусадебных участка в селе Дубовый мыс, которые расположены у береговой черты в низинных участках.

С целью мониторинга прохождения паводка и оказания необходимой помощи органами местной власти и населению в Нанайский район прибыла аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе 22 человек и 6 единиц техники, из них 3 плавсредства.

В Хабаровском районе паводковая обстановка относительно стабильная. В результате подъема уровней воды в реке Уссури в населенных пунктах Бычиха и Казакевичево общим итогом подтоплено 8 приусадебных и земельных участков. Информации о подтоплении жилых домах на данный момент нет. В районе поселка Корсаково-2 остаются подтопленными паводковыми водами четыре жилых дома, 18 приусадебных участков, а также 128 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

В связи с прошедшими с 9 по 11 августа осадками от 30 до 70 мм на реках южных районов Хабаровского края (Вяземского, Бикинского районов и района имени Лазо) наблюдаются подъемы уровней воды на 5-39 см за сутки. 15-17 августа на территории этих же районов прогнозируются дожди, временами сильные, ливни. С учетом прогнозируемых осадков на реках Хор, Кия, Матай, Долми, Подхоренок прогнозируются подъемы уровней воды с подтоплением низкопойменных мест с возможным достижением отметок неблагоприятного и опасного явлений.