По данным Дальневосточного УГМС, в настоящее время гребень паводка на реке Амур смещается от п. Нижнеспасское Еврейской автономной области в сторону города Хабаровска. На утро 06.00 (хбр) 14 августа, уровень воды у краевой столицы был на отметке 564 см (+ 6 см за сутки), при опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-20 см.

В результате подъема воды отмечается подтопление приусадебных участков, расположенных вдоль прибрежной территории города, где отмечается выход реки из поймы, скопление дождевых вод, разлив мелких проток. В настоящее время подтоплены 11 приусадебных участков на улицах Вилюйской, Богачёва, Керченской, Архаринской, пер. Ульяновском, Кемеровском проезде. Также во власти стихии находятся около 1500 дачных участков на островных территориях — островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Ниже по течению Амура у села Елабуга уровень поднялся на 1 см до 569 см, при отметке опасного явления – 550 см. В результате вода зашла не территорию одного частного подворья данного села. Также паводковые воды подтопили один приусадебный участок в селе Петропавловка.

В Нанайском муниципальном районе повышение уровня воды привело к выходу воды на участок межпоселковой дороги между населенными пунктами Дубовый Мыс и Гасси на протяжении 242 м на высоту до 100 см. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны федеральной автотрассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Также в зоне паводка оказались 2 приусадебный участок в селе Синда и 2 приусадебных участка в селе Дубовый мыс, которые расположены у береговой черты в низинных участках.

С целью мониторинга прохождения паводка и оказания необходимой помощи органами местной власти и населению в Нанайский район прибыла аэромобильная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в составе 22 человек и 6 единиц техники, из них 3 плавсредства.

В Хабаровском районе паводковая обстановка относительно стабильная. В результате подъема уровней воды в реке Уссури в населенных пунктах Бычиха и Казакевичево общим итогом подтоплено 8 приусадебных и земельных участков. Информации о подтоплении жилых домах на данный момент нет. В районе поселка Корсаково-2 остаются подтопленными паводковыми водами шесть жилых домов, 18 приусадебных участков, а также 128 земельных участков, на которых хозяйственная деятельность не ведется.

В связи с прошедшими осадками с 09 по 11 августа на реках южных районов края (32-71 мм) наблюдаются подъемы уровней воды на 5-39 см за сутки.

15-17 августа на территории Бикинского, Вяземкого районов и района имени Лазо прогнозируются дожди, временами сильные, ливни. С учетом прогнозируемых осадков на реках Хор, Кия, Матай, Долми, Подхоренок – прогнозируются подъемы уровней воды с подтоплением низкопойменных мест, с возможным достижением отметок неблагоприятных и опасных явлений и угрозе хозяйственным объектам.