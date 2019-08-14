Накануне в Хабаровск прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Сегодня вблизи недавно построенной дамбы в затоне РЭБ флота он провел оперативное совещание, на котором заслушал доклады о паводковой обстановке. На удаленной связи были все регионы Дальнего Востока, где сегодня наблюдается неблагоприятная ситуация.

В Хабаровском крае активно готовятся к четвертой волне паводка, которая, по данным синоптиков, придет в регион примерно к 19 августа. Уровень Амура, вопреки предыдущим прогнозам, вырастет еще почти на метр — до 630-680 см. Властям предстоит срочно скорректировать все планы реагирования. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В настоящее время проводится уточнение населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления. Организовано широкое информирование населения. По предварительным расчетам, при новых уровнях есть вероятность подтопления 470 домов в 43 населенных пунктах региона, 3778 дач. В связи с этим в Хабаровске сейчас организована полная мобилизация сил и средств для минимизации последствий паводка. Аналогичные меры принимаются и в других муниципалитетах, а также в Комсомольске-на-Амуре, где к 25 августа уровень реки тоже может подняться до критической отметки в 680 см. В городе есть риск подтопления территории авиазавода. С помощью наливных дамб, доставленных МЧС, предприятие сможет развернуть полноценную защиту, — доложил министру губернатор края Сергей Фургал.

В Хабаровске в связи с новыми отметками воды на набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба срочно отсыпается вторая временная дамба. Само здание клуба планируется обложить мешками с песком. Таким образом будет ликвидировано еще одно слабое место в городе.

Глава МЧС Евгений Зиничев подчеркнул, что главная задача в сложившейся ситуации — не допустить гибели людей. Для усиления краевой группировки спасателей министр уже распорядился перебросить из Амурской области авиацию МЧС. Она же доставит и дополнительное оборудование, которое может понадобиться при ликвидации последствий паводка.

— Необходимо дополнительно усилить мониторинг складывающейся обстановки. Всю информацию оперативно доводить до населения и органов власти. Важно обеспечить эффективное применения сил и средств. Впереди у нас новый учебный год, поэтому нужно установить особый контроль за подготовкой образовательных учреждений. Также обеспечить надлежащий контроль за организацией единого дня голосования, — поручил Евгений Зиничев.

Напомним, что ранее в Хабаровском крае ожидалось только три волны паводка, последняя из которых должна была подойти к краевой столице 12-14 августа с отметками не выше 600 см. Но два мощных тайфуна «Лекима» и «Кроса», двигающихся со стороны КНР и Японии, внесли корректировки в прогнозы. С 14 по 17 августа в регионе выпадет до 100-150 мм осадков. Проливные дожди пройдут также в верховьях Сунгари и Уссури, что сформирует к 19 августа четвертую волну половодья.