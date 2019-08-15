В ходе проведения планового профилактического занятия по эвакуации в загородном лагере «Олимп» в селе Красное Николаевского района сотрудниками районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю был выявлен факт несанкционированного нахождения детей в непригодном по требованиям пожарной безопасности помещении. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Как оказалось, 20 ребят из числа отдыхающих здесь детей, по решению руководства учреждения были размещены на первом этаже двухэтажного здания на этой же улице, но за пределами лагеря. Причем на верхнем этаже этого строения ведутся ремонтные работы, автоматическая пожарная сигнализация отключена, а сам объект не включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края. О данном факте сотрудниками Государственного пожарного надзора было доведено до прокурора города Николаевска-на-Амуре, а также Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае», — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.

В соответствии с поручением Правительства РФ от 30.07.2019 сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводятся внеплановые проверки летних оздоровительных лагерей. В их число вошли 43 пришкольных площадки, 30 палаточных лагерей, одно санаторно-оздоровительное учреждение и 22 загородных лагеря. На сегодняшний день в 29 учреждениях уже побывали сотрудники МЧС России.

Во время надзорных мероприятий в стационарных зданиях и сооружениях инспекторы должны убедиться в исправности систем автоматической пожарной сигнализации, наличии первичных средств пожаротушения, доступности путей эвакуации и их соответствие установленным нормам и так далее. Кроме того на каждом объекте были проведены дополнительные инструктажи с руководством и персоналом учреждений по действиям в случае возникновения пожара, эвакуации людей. По результатам надзорных мероприятий два должностных и одно юридическое лицо привлечены к административной ответственности. В основном нарушения касались содержания путей эвакуации и их наличия, работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, качества огнезащитной обработки помещений, обслуживания первичных средств пожаротушения и др.

В настоящее время МЧС России инициировано внесение изменений в Правила противопожарного режима Российской Федерации в части установления требований к палаточным лагерям.