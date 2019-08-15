Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о введении регионального режима ЧС в Хабаровском крае. Это позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и, в случае необходимости, оперативно привлекать финансирование.

— Специалисты ветеринарной службы организовали подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Акцент сделан на приграничные территории, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних людей. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура. В Хабаровском крае не зафиксировано ни одного случая чумы свиней. Однако угроза занесения инфекции по-прежнему велика, — отмечает начальник управления ветеринарии правительства края — главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По его словам, усилен контроль за реализацией охлажденной и замороженной свинины и поставками мяса в регион. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. Продукция проверяется в торговых сетях.

Ветеринарный заслон силами приморского Россельхознадзора выставлен в поселке Лучегорск вдоль федеральной трассы «Хабаровск-Владивосток». Специалисты проверяют сопроводительные документы на мясную продукцию. В Хабаровском крае аналогичный пост установлен на Амурском мосту. К вечеру еще один пост появится в Бикинском районе на федеральной трассе.

АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией высок. В связи этим жителей края просят проявлять бдительность, проверяя документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках. Управление ветеринарной службы организует контрольные рейды. О всех подозрительных точках продаж жители края могут сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 60 — 16 — 14.

Напомним, очаг африканской чумы свиней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете был также объявлен режим ЧС, введен карантин. Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.