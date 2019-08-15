По прогнозу Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на реке Амур у города Хабаровска на 10-15 см. На Нижнем Амуре в пределах Хабаровского, Нанайского, Комсомольского и Ульчского районов затоплена пойма на 0,1-2,7 м. У села Елабуга сегодня уровень воды превышает опасную отметку на 19 см (ОЯ 550 см). В Нанайском районе у сел Троицкое, Малмыж уровни воды категории неблагоприятного явления (НЯ). Затоплена пойма на отдельных участках рек Матай, Катэн, Кия, Подхоренок, Кур, Тунгуска на 0,1-1,4 м. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

15-17 августа 2019 года на территории Бикинского, Вяземкого районов и района имени Лазо прогнозируются дожди, временами сильные, ливни, в результате чего на реках ожидаются подъемы уровней воды с возможным достижением отметок опасных и неблагоприятных явлений, существует угроза хозяйственным объектам. В связи с гидрометеорологическим прогнозом возможно подтопление населенных пунктов в результате подъема уровней воды на реках Хор, Кия, Долми, Матай, Сукпай, Уссури, Бикин, Подхорёнок, а также размыв дорог местного значения (грунтовые), в том числе подтопление улиц (проезжей части улиц), подвалов жилых домов, подтопление и повреждение опор линий ЛЭП и связи; нарушения в работе объектов ЖКХ.

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 15 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 628 см (+11 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 185 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 308 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

с. Переясловка, река Кия — уровень 243 см (+23 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 350 см, опасном явлении — 450 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхоренок — уровень 420 см (без изменений), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении — 620 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея — уровень 478 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 882 см (-8 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

Новокуровка, река Кур — уровень 419 см (-15 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 570 см (+8 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 19-23 августа по расчетным данным уровень воды может достичь отметки 630-680 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 574 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 20-24 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 630-680 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 420 (+15 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 23-27 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 530-580 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 395 см (+12 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 22-26 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 470-500 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 427 см (+21 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 25-29 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 630-680 см.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.

29 июля 2019 года распоряжением Губернатора Хабаровского края на территории всего региона (за исключением Аяно-Майского и Охотского районов) в превентивных целях введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Данное решение связано с необходимостью проведения мер по предупреждению и минимизации последствий прохождения паводка.