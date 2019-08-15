16-17 августа в южных и центральных районах Хабаровского края ожидаются сильные дожди. Синоптики прогнозируют, что за двое суток в регионе выпадет до 50-70 мм осадков. В отдельных местах ветер усилится до 17-22 м/с. Всем службам и ведомствам разослано оперативное предупреждение, а жителям рекомендуется принять меры безопасности. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Осадки в регион принесут остатки тайфуна «Лекима», который прошел по территории КНР на прошлой неделе. Также на погоду окажет влияние новый тайфун «Кроса», смещающийся в Японское море. Сам циклон до региона не дойдет, но сформирует атмосферные разделы. Поэтому в эти дни пройдут мощные ливни, — пояснили в Дальневосточном УГМС.

Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, в дни непогоды в регионе возможны ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Из-за ветра могут произойти падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, обрывы линий связи и электроснабжения. На дорогах ухудшится видимость, поэтому лучше воздержаться от длительных поездок на собственном автотранспорте.

Особое беспокойство у спасателей вызывает возможный подъем воды в малых реках. Сейчас в крае сложилась очень напряженная гидрологическая обстановка. Повсеместно уровни воды приблизились к критическим отметкам.

— На прошлой неделе дождевой паводок подтопил поселок Шумный в Вяземском районе. События развивались стремительно. Днем шел дождь, а уже к вечеру водой залило все улицы и некоторые жилые дома. Причем из берегов вышла река, которая раньше никогда не доставляла проблем, — уточнили в комитете.

Главам южных и центральных районов оперативно направлены инструкции по снижению риска ЧС. Жителям рекомендуется отказаться от походов в лес и на рыбалку. При возникновении признаков паводка либо другой угрозы необходимо сообщать на единый номер вызова экстренных служб «112».