В городе продолжается кампания по вакцинации людей из «группы риска». На сегодняшний день от гепатита А привито 1160 человек, из них 598 детей; от брюшного тифа – 305 человек, из них 80 — дети. 924 человека получили профилактическое средство от дизентерии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как рассказали в городском управлении здравоохранения, в первую очередь вакцинации подвергаются спасатели, сотрудники предприятий ЖКХ, которые обслуживают дома, находящиеся в зонах подтопления, рабочие муниципальных предприятий, занятые на дамбах, ведущие откачку воды из ливневых коллекторов. Обязательной вакцинации подлежат работники пищеблоков по всему городу.

«Сформированы списки сотрудников городских предприятий, которые находятся в «группе риска». Медицинские работники выезжают на места, чтоб сделать прививки людям прямо на рабочем месте. Также прием населения ведется в поликлиниках по месту жительства», — рассказала начальник городского управления здравоохранения Татьяна Скорик.

Как утверждают медики, препараты заготовлены в достаточном количестве, дефицита вакцины нет.