Уровень Амура у Хабаровска продолжает прибавлять по 7-8 см за сутки. На утро пятницы отметка воды достигла 578 см. В городской черте подтоплено 13 приусадебных участков. На островах левого берега реки водой залило 1671 дачу.

Как уточнили в комитете правительства края по гражданской защите, от паводков уже пострадали не только в краевой столице, но и в соседних районах. Так, в Хабаровском районе от разлива реки Уссури подтопило 6 жилых домов в селе Корсаково-2, а также 229 приусадебных, земельных участков и дач в селах Елабуга, Бычиха, Петровавловка, Казакевичево, Сергеевка, Свечино, Заозерное, Новотроицкое и Федоровка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В Нанайском районе в воде стоят 10 огородов и 4 участка автодорог в селах Синда, Дубовый Мыс и Найхин. Подтопления зафиксированы также и в Бикине. В пригороде затопило 22 приусадебных участка, — сообщили в комитете.

Сегодня и завтра в южных и центральных районах Хабаровского края пройдут сильные дожди. Осадки в регион принесли остатки тайфуна «Лекима», который прошел по территории КНР на прошлой неделе. Также на погоду оказывает влияние новый тайфун «Кроса», смещающийся в Японское море. Сам циклон до региона не дойдет, но из-за него уже сформировались атмосферные разделы. За двое суток в регионе выпадет не менее 70 мм осадков. Спасатели прогнозируют дополнительное ухудшение паводковой обстановки.