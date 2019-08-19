По прогнозу Дальневосточного УГМС, гребень амурского паводка смещается у г. Хабаровска. На Амуре, у села Елабуга уровень воды на 48 см выше отметки категории опасного явления. Уровни категории неблагоприятного явления и выше сохраняются по реке Амур на участке г.Хабаровск — г.Комсомольск-на-Амуре, по реке Бикин у ст. Звеньевой в Бикинском районе, по р. Уссури на участке с.Лончаково — с.Шереметьево и с.Новосоветское. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Остаются затопленными поймы Амура от г. Хабаровск до с. Богородское на 0,3-3,0 м. На реках Уссури, Бикин, Подхорёнок, Катэн, Кия, Тунгуска на глубину 0,2-1,6 м.

В результате выпавших и ожидаемых дождей на южных реках Хабаровского края (рр.Бира, Подхоренок, Хор, Кия, Матай) ожидаются уровни воды с достижением неблагоприятных и опасных отметок. В связи с этим возможно подтопление сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, низинных участков местности в населенных пунктах, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами в р-не им. Лазо. Подтопления могут произойти на территориях пгт. Хор, Переяславка, с. Бичевая, с. Долми, с. Гвасюги, с. Кутузовка, с. Дрофа, с. Кондратьевка, с. Святогорье, с. Марусино, с. Георгиевка, с. Екатеринославка, с. Полётное и др.

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 19 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 735 см (+26 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см. По прогнозу гидрологов, 19-21 августа уровни воды могут достигнуть отметок 850-900 см

с. Бичевая, река Хор — уровень 308 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см. По прогнозу гидрологов, 18-20 августа уровни воды могут достигнуть отметок 430-480 см

с. Марусино, река Кия — уровень 424 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см. По прогнозу гидрологов, 18-20 августа уровни воды могут достигнуть отметок 430-480 см

с. Переясловка, река Кия — уровень 358 см (+26 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 350 см, опасном явлении — 450 см. По прогнозу гидрологов, 20-22 августа уровни воды могут достигнуть отметок 400-450 см

пос. Среднехорский, р. Хор – уровень 857 см (-6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 950 см, опасном явлении — 1000 см. По прогнозу гидрологов.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 533 см (+41 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении — 620 см. По прогнозу гидрологов, 21-23 августа уровни воды могут достигнуть отметок 530-580 см

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея — уровень 703 см (+134 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 878 см (+8 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см. По прогнозу гидрологов, 23-26 августа уровни воды могут достигнуть отметок 900-980 см

Новокуровка, река Кур — уровень 533 см (+73 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см. По прогнозу гидрологов, 21-23 августа уровни воды могут достигнуть отметок 600-650 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 595 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см. с достижением отметок 19-20 августа 595-600 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 19-23 августа по расчетным данным уровень воды может достичь отметки 630-680 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 611 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 20-24 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 630-680 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 448 см (+11 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 22-26 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 470-500 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 498 (+21 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 23-27 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 530-580 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 501 см (+24 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 25-29 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 630-680 см.