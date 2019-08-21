Кое-где в многоэтажках еще работают насосы – откачивают последние кубометры воды. Там, где на бетонном подвальном полу остался только ил, уже настежь открыты все двери, сняты заслонки с продухов – для свободной циркуляции воздуха, а с остатками влаги борются тепловые пушки: ими управляющие компании обеспечил муниципалитет. В поселке имени Горького, по улицам которого еще два дня назад текли бурные потоки из разлившейся реки Черной, теперь почти сухо. Вода ушла из дворов и подъездов, почти всю ее откачали из подвалов, обеспечили бесперебойное снабжение жителей электричеством. Однако, если объем работ у жилищников и сократился, то ненамного. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«В настоящее время все подвалы у нас уже практически без воды. Она еще осталась кое-где в приямках, но и ту уже докачивают. Начали масштабную просушку. Когда завершим ее, проведем ревизию оборудования – проверим элеваторы, теплоизоляцию и др. Там, где это потребуется, проведем оперативный ремонт или замену вышедших из строя агрегатов», — рассказал директор управляющей компании «ДВСРК-Горький» Алексей Болванович.

Следующими этапами работ, по его словам, станут обработка подвалов специальным составом от разрушения бетона, дезинфекция и дератизация.

«Об ущербе, причиненном наводнением дворовым территориям, думать пока некогда, да и рано еще: мы сможем оценить его в полной мере где-то через месяц — когда завершится просадка грунта в скрытых промоинах, проявят себя все провалы асфальта – а такие уже есть в ряде мест. О полной замене асфальтобетонного покрытия во дворах речи не идет, но латать придется немало», — отметил Алексей Болванович.

Аналогичными делами занимаются сейчас и жилищные организации в других районах города. Как сообщил начальник городского управления ГОиЧС Андрей Акимов, в общей сложности в Хабаровске были затоплены 74 подвала многоквартирных домов. 38 из них уже удалось осушить, а еще 36 – пока в работе. Подтопленных дворов нет. В воде пока находятся 99 придомовых территорий в частном секторе, а также участки дорог по улицам Штормовой, Приемной, перекресток улиц Прибрежной и Минусинской. Сегодня утром уровень Амура у краевого центра составил 598 сантиметров. Вода прибывает, но незначительно: за ночь река прибавила всего 3 сантиметра, но противопаводковые мероприятия продолжаются. Ведется откачка воды из ливневых коллекторов, работают и мощные насосы на дамбе в затоне. Сейчас уровень воды в нем на 45 сантиметров ниже, чем в Амуре.