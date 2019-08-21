По состоянию на 21 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 38 населенных пунктах 6 муниципальных образований остаются подтопленными 27 жилых домов, в которых проживало 58 человек, из них 6 детей, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1800 дачных участков. Также вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 23 участка дорог внутри населенных пунктов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В результате спада уровней воды и освобождения от дождевых осадков территорий в Бикинском районе все жилые дома освободились от воды. Остаются подтопленными 242 приусадебных участка в городе Бикине, сёлах Лермонтовка и Оренбургское.

В районе имени Лазо паводковая обстановка относительно стабилизируется. В настоящее время подтопленных жилых домов нет. Из-за разлива рек и скопления дождевых вод подтопление сохраняется на территории 74 земельных участков и 130 приусадебных участков в п. Переяславка, селах Прудки, Полётное, Петровичи, Марусино, Соколовка. Кроме этого, частично подтоплены участки на автодорогах из села Черняево до погранзастав «Аргунская» и «Невельское», между п.Переяславка и селами Невельское и Новосоветское.

В Хабаровске в результате проведения откачки воды после прошедших ливневых дождей, количество подтопленных домов сократилось. Вода сохраняется на 118 приусадебных участках и около 1600 дачах на островных территориях. Также остаются подтопленными дороги по улицам Штормовая, Приемная, Прибрежная, Минусинская, Флегонтова – Тимирязева, Ямская, Живописная, пер. Заречный.

В Хабаровском районе в селе Дружба вода полностью сошла с подтопленных ранее частных подворий. Остаются подтопленными 26 жилых домов в селе Корсаково-2 и Бычиха, а также 28 приусадебных участков, 221 земельный участок и 170 дачных участков в населенных пунктах Бычиха, с. Новотроицкое, с. Корсаково-1 и с. Корсаково-2, Елабуга, Петропавловка, Казакевичево, Мичуринское, Воронежское-3, Фёдоровка, Князе-Волконское, Сергеевка, Свечино, Заозёрное, Малышево, Некрасовка. Выход воды отмечается на дорогах к хутору Кедровый, у сел Ровное, Челны и на отдельных улицах в селах Воронежское-3, Воронежское-2, с. Фёдоровка, с. Чернолесье и с. Челны.

В Нанайском районе в результате паводка в зоне подтопления остаются 1 жилой дом в селе Дубовый Мыс и 19 приусадебных участков, 39 земельных участков в населённых пунктах: Дубовый Мыс, Маяк, Троицкое, Дада, Найхин, Славянка. В то же время вода отмечается на участках дорог между селами Дубовый Мыс и Гасси, а также на дорогах к кладбищу с. Гасси, на внутри поселковых дорогах с селах Гасси, Синда, Дада, Найхин, Джонка, Славянка, Троицкое, Иннокентьевка.

В Амурском районе в селе Омми паводковыми водами подтоплен 1 приусадебный участок. Из-за разлива рек вода сохраняется на дороге между городом Амурском и селом Омми на 11 участках общей протяженностью 4 км на глубину до 0,5 м (имеется объездная дорога «Амурск-Эльбан-Омми»).

На территории Бикинского, Нанайского, Хабаровского, Амурского районов, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре продолжают работать аэромобильные группы спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Специализированной пожарно-спасательной части, пожарно-спасательных гарнизонов и оперативные группы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели на месте оказывают адресную помощь населению, обеспечивают доставку продуктов питания и воды социально незащищённым гражданам, организовывают лодочные переправы, оказывают содействие органам местного самоуправления и других ведомств. Также ведутся работы по берегоукреплению и укреплению слабых мест насыпных дамб в населенных пунктах.

На территории Хабаровского края развернуто 4 пункта временного размещения общей вместимостью 125 человек. В настоящее время люди в ПВР не отселялись.

По состоянию на утро 21 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС, уровни категории неблагоприятного явления и выше сохраняются на реке Амур в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском районах, на река Бикин, Уссури в Бикинском, Вяземском районах, на реках Уссури, Кия в районе им. Лазо. Гребень амурского паводка находится у г. Хабаровска, его отметка на утро составил 600 см. В течение двух суток у г. Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 5-10 см.

Затоплены поймы р. Амур до с. Тахта в Ульчском районе, реках Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Катэн, Кия, Урми, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен на глубину 0,5-3,2 м. Интенсивные подъемы уровней воды на 50-123 см/сутки наблюдаются в верхнем течении рек Тырма, Урми, Амгунь, Нимелен.

В районе им. Лазо гребень паводка на р. Хор проходит у пгт. Хор с уровнем воды 739-760 см (при отметке неблагоприятного явления 780 см, опасного явления — 850), в ближайшие двое суток без существенных изменений.

На р.Кия у с.Марусино гребень паводка прошел 19 августа с уровнем воды 424 см, наблюдается спад.

В результате выпавших дождей на реках Хабаровского края проходят паводки с уровнями категории неблагоприятного (НЯ) и опасного явления (ОЯ):

— в Вяземском районе:

на р. Подхоренок у пос. Дормидонтовка к 21-23 августа ожидается 560-580 см (НЯ 550, ОЯ 620);

— в районе им. Лазо:

на р. Кия у пгт. Переяславка к 21-22 августа ожидается 370-400 см (НЯ 350, ОЯ 450);

— в Хабаровском районе:

на р. Урми у с. Кукан к 22-23 августа ожидается 850-880 см (НЯ 850,ОЯ 950),

на р. Кур у с. Новокуровка к 23-24 августа ожидается 670-700 см (НЯ 650, ОЯ 740),

на р. Тунгуска у с. Архангеловка (не жилое) к 25-28 августа ожидается 980-1030 см (НЯ 1000,ОЯ 1080).

Ожидается подтопление сенокосов, пастбищ, дорог местного значения, опор ЛЭП, посевов, огородов, населенных пунктов, расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами.

В связи со смещением паводков с верхнего течения реки ожидаются уровни категории НЯ и ОЯ на р.Амур в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Ульчском районах, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском районах, в районе им. Лазо затопление поймы на глубину 1-4 м, подтопление дорог местного, краевого значения, линий связи, линий электропередач, населенных пунктов, не защищенных дамбами: гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, пп.Маяк, Дубовый Мыс, сс. Троицкое, Найхин, Дампта, Славянка, Верхний Нерген, Малмыж, Лончаково, Лермонтовка, Венюково, Кукелево, Забайкальское и др. На реке Амур у г. Хабаровска до конца августа ожидаются уровни воды в пределах 630-680 см.

В связи со складывающейся гидрологической обстановкой на территории Хабаровского края она продолжает находиться на круглосуточном контроле Главного управления МЧС России по региону, Дальневосточного УГМС, органов власти различного уровня и других заинтересованных министерств и ведомств. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный обмен оперативными данными с различными ведомствами.