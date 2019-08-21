По информации Дальневосточного УГМС, в связи с подходом западного циклона с территории Монголии 22 августа в южных и центральных районах края (район им. Лазо, Бикинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Нанайский, Хабаровский) прогнозируются дожди, местами сильные. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, с выпадением осадков возможно кратковременное подтопление пониженных участков местности и приусадебных участков из-за переувлажненности почвы, размывы участков грунтовых дорог местного значения. В результате нарушений в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков также могут происходить кратковременные подтопления улиц, дорог, подвалов жилых домов. Кроме этого возможно нарушения в работе объектов ЖКХ.

Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией, мониторинг паводковой обстановки на водоёмах края.