По информации Дальневосточного УГМС, в связи с подходом западного циклона с территории Монголии 22 августа в южных и центральных районах края (район им. Лазо, Бикинский, Вяземский, Верхнебуреинский, Нанайский, Хабаровский) прогнозируются дожди, местами сильные. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
По оценке специалистов Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, с выпадением осадков возможно кратковременное подтопление пониженных участков местности и приусадебных участков из-за переувлажненности почвы, размывы участков грунтовых дорог местного значения. В результате нарушений в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков также могут происходить кратковременные подтопления улиц, дорог, подвалов жилых домов. Кроме этого возможно нарушения в работе объектов ЖКХ.
Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Также организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, оперативный обмен информацией, мониторинг паводковой обстановки на водоёмах края.
Эта запись была опубликована 21.08.2019в 16:15. В рубриках: Сводка.
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