На Амуре у города Хабаровска продолжается небольшой подъем, уровень воды в пределах опасной отметки, и сегодня составил 621 см (ОЯ 600 см), пойма затоплена на 3,23 м. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см.

На Нижнем Амуре в пределах Хабаровского, Нанайского, Комсомольского и Ульчского районов затоплена пойма на 0,2-3,3 м. На участке Елабуга – Малмыж уровни воды в пределах опасных отметок, на участке Комсомольск-на-Амуре–Нижнетамбовское категории неблагоприятного явления. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС в ближайшие двое суток подъем продолжится у села Елабуга на 10-15 см, на участке Троицкое – Малмыж – на 5-10 см, Комсомольск-на-Амуре – Богородское – на 30-40 см, Тахта-Николаевск-на-Амуре – на 10-15 см. На реке Уссури продолжает смещаться высокий дождевой паводок, отмечается подтопление поймы на 1,8-3,05 м в пределах Хабаровского края с достижением неблагоприятных и опасных отметок уровня воды, у села Новосоветское — опасной отметки (ОЯ 700 см). Подтоплена пойма рек Бурея, Тунгуска, Кур, Урми, Кия, Подхоренок, Хор, Матай, Катэн, Бикин, Амгунь, Нимелен, Манома, Уда на 0,1-2,8 м.

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 26 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 656 см (-21 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 191 см (-14 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 317 см (-19 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см. Гребень паводка прошел 19 августа с уровнем воды 424 см.

с. Переясловка, река Кия — уровень 280 см (-16 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 350 см, опасном явлении — 450 см.

пос. Среднехорский, р. Хор – уровень 785 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 950 см, опасном явлении — 1000 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 498 см (-11 за сутки), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении — 620 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея — уровень 521 см (-18 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 1051 см (+21 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

с. Новокуровка, река Кур — уровень 711 см (+1 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см. По прогнозу гидрологов, 26-27 августа уровни воды могут достигнуть отметок 730-780 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 621 см (+4 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается. 27-31 августа уровень воды ожидается в пределах 630-680 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 639 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 25-31 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 650-700 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 483 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 28-31 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 480-530 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 598 (+12 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 29-31 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 600-650 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 655 см (+18 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 31 августа-2 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 700-750 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 751 см (+18 за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 1-3 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 780-830 см.

у с. Циммермановка – уровень 623 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 3-5 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 680-720 см.

у с. Мариинское – уровень 410 см (+19 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 4-6 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 520-560 см.

у с. Богородское – уровень 343 см (+16 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 5-7 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 480-520 см.

у с. Тахта – уровень 432 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 7-9 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 470-530 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 165 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 8-10 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 220-270 см.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.