По состоянию на утро 28 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в 8 муниципальных образованиях находятся 53 населенных пункта. Из них в 36 населённых пунктах в настоящее время отмечается подтопление 61 частного жилого дома с населением 161 человек и 447 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 53 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того в зоне подтопления находится 904 земельных и около 1800 дачных участков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В Бикинском районе вода сохраняется на территории 141 приусадебного участка в г. Бикин, селах Лермонтовка, Оренбургское, Лесопильное.

В районе им. Лазо в зоне подтопления 47 приусадебных и 2 земельных участка в п. Переяславка, селах Прудки, Полётное. Кроме этого, частично подтоплены участки на подъезде к погранзаставе Новосоветское, автодороге с. Черняево – погранзастава «Невельское», автодороге с. Переяславка — с. Аргунское.

В Вяземском районе в зоне паводка 38 приусадебных участков в населенных пунктах Кедрово, Забайкальское, Видное, Куклево и 3 участка внутрипоселковых дорог. Также ограничение движения из-за воды действует на дороге, соединяющей поселки Шумный и Медвежий.

В Хабаровске в зоне паводка остаются 16 приусадебных участков, 213 земельных участков и около 1700 дачных участков. Также остаются подтопленными дороги по улицам вблизи береговой черты.

В Хабаровском районе подтоплен 31 жилой дом в селах Корсаково-2, Бычиха и Князе-Волконское, Свечино. Кроме этого в муниципальном районе в зоне паводка находятся 89 приусадебных участков, 606 земельных и 72 дачных участка в населённых пунктах Бычиха, Новотроицкое, Корсаково-1 и Корсаково-2, Елабуга, Вятское, Петропавловка, Казакевичево, Мичуринское, Воронежское-2, Фёдоровка, Князе-Волконское, Новокаменка, Сергеевка, Свечино, Заозёрное, Малышево, Кукан, Пасека, Смирновка, Челны и Осиновая речка. Выход воды отмечается на отдельных улицах в селах Новотроицкое, Елабуга, Вятское, Воронежское-3, Воронежское-2, Фёдоровка, Малышево, Челны. Также подтоплена дорога село Пасека – село Победа.

В Нанайском районе в результате паводка в зоне подтопления находятся 11 жилых домов в селе Дубовый Мыс и Найхин. Также вода зашла на территорию 48 приусадебных и 74 земельных участков в населённых пунктах: Дубовый Мыс, Синда, Маяк, Троицкое, Дада, Найхин, Славянка, Верхний Нерген, Лидога.

В тоже время вода отмечается на участках дорог между селами Дубовый Мыс и Гасси, Найхин и Даерга, на внутрипоселковых дорогах в селах Дубовый мыс, Гасси, Синда, Дада, Найхин, Джонка, Троицкое, Иннокентьевка, Верхний Нерген, Малмыж и Арсеньево.

В Амурском районе в результате повышения уровней воды подтоплены 37 приусадебных и 21 дачный участок в г. Амурске, селах Омми, Ачан, Болонь, расположенных в низинах. Также из-за разлива рек вода сохраняется на дороге между городом Амурском и селом Омми общей протяженностью 20,9 км на глубину до 1 м (имеется объездная дорога «Амурск-Эльбан-Омми»), частично подтоплена межпоселковая автодорога «Омми-Эльбан» протяженностью 450 м на глубину до 1 м. Также отмечается подтопление на 6 участках дорог внутри населенных пунктов в г. Амурске, в селах Джуен, Ачан, Болонь.

В Комсомольском городском округе в результате повышения уровня воды в реке Амур подтоплены 19 жилых домов, 33 приусадебных участка в микрорайонах Малая Хапсоль и п.Хорпинский.

Сотрудники МЧС России ежедневно ведут мониторинг обстановки на плавсредствах, с помощью беспилотных летательных аппаратов. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. На местах они оказывают всю необходимую помощь населению, проводят подвоз бутилированной воды, сооружение насыпных дамб. В местах переливов дорог организуется работа дорожной техники для организации проезда, организуются лодочные переправы.

На территории Хабаровского края в готовности к приёму людей находятся 16 пунктов временного размещения вместимостью 657 человек. В настоящее время развернута работа двух их них. Один человек размещен на базе школы в с. Корсаково-1 Хабаровского района. Еще 23 человека, в том числе 9 детей, проживают в ПВР на базе Дома молодежи в г. Комсомольск-на-Амуре. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

В настоящее время группировка сил МЧС России и территориальной подсистема РСЧС проводит постоянную работу в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Амурском, Вяземском районах и районе им. Лазо. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 380 человек и 112 единиц техники, в том числе 21 плавсредство.

По данным Дальневосточного УГМС, по данным на 28 августа на реке Амур у г. Хабаровска, г. Комсомольск-на-Амуре, с. Елабуга, с. Троицкое, с. Малмыж, на реке Уссури у с. Новосоветское уровни воды выше отметок категории опасного явления.

Уровень воды на реке Амур у г. Хабаровска по данным на 08.00 (хбр)

28 августа был на отметке 633 (+7 см за сутки), в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается. На Нижнем Амуре подъем продолжится.

Уровни воды категории неблагоприятного явления сохраняются на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, им. Лазо районах, а также на реках Кур и Тунгуска в Хабаровском районе. Затоплены поймы рек Уссури, Подхорёнок, Кия, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен на глубину 0,5 – 3,2 м.

В Хабаровском районе на реке Тунгуска у с. Архангеловка в течение суток ожидается подъем уровня воды на 3-5 см в пределах неблагоприятных отметок.