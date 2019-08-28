В правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по снижению долгов по заработной плате. Одной из ключевых тем стала борьба с «серыми» заработными платами в сфере общественного транспорта.

Отмечалось, что ежегодно бюджеты различных уровней недополучают немалые средства из-за незаконного трудоустройства персонала перевозчиков. Так, в ходе совещания было озвучено, что еще несколько лет назад такие предприниматели в виде налогов платили около 300 – 400 млн рублей в год. Сегодня эта сумма снижена практически вдвое. При этом только в Хабаровске перевозчики в виде выручки получают около 3 млрд рублей ежегодно. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Одна из причин — занижение реальных доходов такими предпринимателями. Бизнесмены не спешат устанавливать контрольно-кассовую технику, осуществляют перевозки без разрешительных документов и оформления трудовых отношений.

Кроме того, в ходе проверок зафиксированы факты выплат «серых» зарплат. Согласно информации регионального управления федеральной налоговой службы, большинство таких случаев отмечено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В сведениях о средней заработной плате предприниматели указывают цифру ниже минимального гарантированного размера оплаты труда. Для Хабаровска это 18 тысяч 48 рублей. В то же время, в объявлениях по подбору персонала в Интернете, эти же работодатели предлагают соискателям заработную плату в 50-60 тысяч рублей.

— Таким образом, сокрытие такой информации ведет к занижению налогооблагаемой базы для исчисления налога на доходы физических лиц. Как результат – недопоступление значительных сумм НДФЛ в бюджет края и страховых взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Мы предложили администрации города Хабаровска лишать таких предпринимателей права на перевозки. Пока городские власти каких-либо оснований для этого не видят, — отмечает начальник управления ФНС по Хабаровскому краю Сергей Ефремов.

Кроме того, в ходе проверок также выявлены случаи, когда предприниматели, победившие в конкурсах на осуществление перевозок, передавали это право других лицам, которые не участвовали в конкурсе. Перевозчики также нарушают законодательство, выплачивая иностранным работникам заработную плату не через банки страны, а напрямую.

Эту ситуацию взяли под контроль в министерстве транспорта и дорожного хозяйства правительства края. Краевые власти создадут специальную комиссию по легализации доходов предприятий общественного транспорта. Будут проводиться регулярные проверки. В состав рабочей группы войдут представители УМВД, УФСБ, налоговой службы и транспортной инспекции.