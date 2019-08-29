Состоялась встреча губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Стороны обсудили вопросы социальной сферы и улучшения демографической ситуации.

Ярослав Нилов накануне посетил краевой центр социальной реабилитации инвалидов и Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №2. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Впечатление от увиденного достаточно положительное по сравнению с тем, что бывает в других регионах, где денег порой не хватает даже на косметический ремонт. Персонал очень внимательный. Видно, что старается создать максимально комфортную обстановку для получателей услуг. А мы не должны забывать, что добросердечное отношение помогает быстрее восстанавливаться после тяжелых болезней и добиваться максимального результата при реабилитации, — отметил депутат.

Сергей Фургал также в ходе встречи поднял тему улучшения демографической ситуации в регионе.

— У нас серьезные задачи по национальному проекту. Одним из способов решения проблемы на сегодняшний день является ЭКО. В крае работает один из самых современных перинатальных центров в стране. В нем можно выполнять до 3000 манипуляций в год. Однако в этом году региону выделено всего 900 квот. Около 700 процедур уже сделано. Очередь – 500 человек! Необходимо увеличить количество квот, — сказал Сергей Фургал.

Председатель профильного комитета Госдумы подчеркнул, что по возвращении в Москву будет работать над выделением дополнительных квот Хабаровскому краю.

Во время встречи обсуждались и вопросы бесплатного проезда с северных районов края получателей социальных пенсий, выплате надбавок к пенсии для сельских специалистов и их утрате при переезде в город, предоставлении реабилитационного оборудования.

— Проблемные вопросы стандартны для всех регионов. Например, обеспечение техническими средствами реабилитации. В нескольких регионах хорошо зарекомендовали себя сертификаты. Получив его, человек может выбрать оборудование самостоятельно и, если это необходимо, доплатить. Предлагаю краю обратить внимание на эту практику, — сказал Ярослав Нилов.

Он также заявил, что сейчас в состоянии доработки находится законопроект, который затрагивает всю социальную сферу. В нем будут учитывать, в том числе, новые формы оказания социальных услуг.