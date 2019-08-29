Губернатор Сергей Фургал осмотрел производственные мощности ОАО «Дальхимфарм». Это крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие, которое производит около 120 наименований лекарств, в том числе 60 жизненно важных Однако из-за проблем с централизованными поставками на рынок края, стоимость продукции предприятия в местных сетях кратно увеличивается. Губернатор поручил разработать программу поддержки предприятия, в том числе сформировать государственный заказ на такую продукцию. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отмечает исполнительный директор Ирина Гусева, в основном завод выпускает препараты для медицинских учреждений. Около 30% — товары для аптечных сетей. Еще несколько лет назад завод поставлял на внутренний рынок края около 8 % от общего объема продукции. Сегодня поставки снижены до 4%. В госзакупках заводу сложно конкурировать с крупными дистрибьютерами, которые осуществляют поставки в аптечные сети и медицинские учреждения.

— Получается, что продукция, которую мы производим в основном направляется в центральные регионы страны. Некоторая часть возвращается обратно за счет централизованных поставок, но уже по более дорогим ценам. Мы выходили с инициативой, чтобы в целях поддержки таких предприятий как наши, в закупках для медучреждений края делали отдельные лоты, законом это не запрещено. Однако понимания так и не нашли, — отмечает Ирина Гусева.

Кроме того, представители аптечных сетей заявляют, что им выгоднее покупать более дорогие препараты, чем аналоги, которые производятся на заводе.

Исправить ситуацию поможет государственный заказ на продукцию ОАО «Дальхимфарм». Сергей Фургал поручил тщательно изучить этот вопрос с точки зрения закупок, а также наладить взаимодействие с аптечными сетями края.

— В год сегодня завод производит продукции на сумму около 2 млрд рублей. Для учреждений края медикаментов мы закупаем не более чем на 100 млн. Это крайне мало для поддержки таких предприятий. Необходимо наращивать объемы государственных закупок на внутренний рынок, а также работать с аптечными сетями с точки зрения прямых поставок. Эти направления мы планируем объединить в профильную региональную программу, — подчеркнул Сергей Фургал.

Кроме того, краевые власти помогут ОАО «Дальхимфарм» освоить новые рынки. Речь идет о презентации потенциала предприятия для различных федеральных структур, в том числе министерства обороны РФ, которое также осуществляет закупки медикаментов. Подключиться к этой работе готов депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин. Вместе с губернатором он также осмотрел производственные мощности предприятия и отметил его большой потенциал.