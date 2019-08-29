На Амуре продолжается подъем воды, пойма затоплена на 0,2-3,9 м. На участке Хабаровск – Комсомольск-на Амуре уровни воды в пределах опасных отметок, на участке с.Нижнетамбовское, с. Мариинское — категории неблагоприятного явления.

При сложившихся гидрометеорологических условиях и затяжным характером проходящего паводка с дополнительным стоком с южных притоков (рр. Сунгари и Уссури), паводок на Нижнем Амуре будет проходить при повышенной водности рек и озер в Нанайском и Амурском районах, с дополнительным подъемом воды до опасных отметок и выше.

На р. Уссури в пределах Хабаровского края сохраняются неблагоприятные отметки уровня воды. В ближайшие двое суток на р.Уссури снижение уровня продолжится. Подтоплена пойма рек Уссури, Подхоренок, Амгунь, Нимелен, Тунгуска, Кур на 0,2-3,2 м.

В Хабаровском районе в результате сильных дождей (за сутки выпало 13-60 мм осадков) на р. Тунгуска у с.Архангеловка наблюдается подъем на 7 см за счет местного стока. Неустойчивая погода в бассейне реки сохраняется, не исключена вероятность подъема уровня воды на р. Кур у с. Новокуровка к 30 августа-1 сентября до отметки 720-760 см (опасное явление – 740 см), на р. Тунгуска у с. Архангеловка — к 30-31 августа 1070-1090 см (опасное явление – 1080 см).

Уровень воды на реке Амур у г. Хабаровска по данным на 08.00 (хбр)

29 августа был на отметке 641 (+8 см за сутки), в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 см за счет местного стока. У г. Комсомольска-на-Амуре уровень был на отметке 696 см (+10 см за сутки).

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 29 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор — уровень 604 см (-15 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 780 см, опасном явлении — 850 см.

с. Бичевая, река Хор — уровень 165 см (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 450 см.

с. Марусино, река Кия — уровень 294 см (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 480 см.

пос. Среднехорский, р. Хор – уровень 763 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 950 см, опасном явлении — 1000 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхорёнок — уровень 459 см (-7 за сутки), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении — 620 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея — уровень 496 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении — 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска — уровень 1064 см (-1 см за сутки) при неблагоприятном явлении — 1000 см, опасном явлении — 1080 см.

с. Новокуровка, река Кур — уровень 698 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 740 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 641 см (+8см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух ожидается подъем на 5-10 см. 1-3 сентября уровень воды ожидается в пределах 640-650 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 651 см (+5 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 30 августа — 4 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 670-700 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 499 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 1-6 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 500-530 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 613 (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 2-7 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 650-670 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 696 см (+10 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 4-9 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 760-820 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 791 см (+10 за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 5-10 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 850-900 см.

у с. Циммермановка – уровень 657 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 7-12 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 700-760 см.

у с. Мариинское – уровень 461 см (+17 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 8-13 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 600-650 см.

у с. Богородское – уровень 385 см (+15 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 9-15 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 530-580 см.

у с. Тахта – уровень 458 см (+8 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 11-16 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 550-620 см.

у г. Николаевск-на-Амуре – уровень 175 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 12-17 сентября по расчетным данным уровень воды может достичь 250-300 см.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.