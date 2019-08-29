Энергетики Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК») продолжают обеспечивать безопасность населения и энергообъектов при прохождении в регионе паводка. По состоянию на 28 августа в Хабаровском крае в зоне подтопления реки Амур находится 1405 опор линий электропередачи разного класса напряжения и 5 трансформаторных подстанции 6 кВ, принадлежащих Хабаровским электрическим сетям

Энергетики напоминают, что приближаться к подтопленным энергообъектам опасно для здоровья и жизни людей.

«К сожалению, любители рыбалки и прогулок на плавсредствах, выходя на «большую» воду, забывают о личной безопасности и рискуют попасть под напряжение, приблизившись на недопустимое расстояние к опорам ЛЭП, которые оказались в зоне подтопления. Высокий уровень воды приводит к серьезному сокращению безопасных габаритов и, соответственно, увеличивает риск получить электротравму. Использование вблизи энергооборудования телескопических удочек, блесен, мачт парусников и других приспособлений может привести к трагическим последствиям», — рассказал и.о. главного инженера Хабаровских электрических сетей Валерий Лиханов.

По данным Дальневосточного регионального центра МЧС России уровень Амурана текущий момент у Хабаровска составляет 640 см, а уберегов города Юности – 696 см. В связи с чем энергетики Хабаровских электрических сетей настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на воду, особенно в зонах подтопления энергообъектов.

Помните: любые действия, производимые рядом с объектами электросетевого хозяйства и электроустановками, категорически запрещены, поскольку крайне опасны для вашей жизни и здоровья! Если вы стали свидетелем нарушений в охранной зоне, звоните на круглосуточный телефон «горячей» линии АО «ДРСК» 8 800 1000 397.